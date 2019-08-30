Число жертв пожара на заводе "Красное Сормово" увеличилось до трех человек

30.08.19 10:08

© РИА Новости. Роман Владимиров

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Рабочий, получивший сильные ожоги в результате пожара на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, скончался в больнице.

"Несмотря на все усилия врачей, пациент, пострадавший на "Красном Сормово", скончался", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в Нижегородском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии (НИИТО).

Таким образом, число жертв пожара достигло трех человек.

Утром 28 августа на сухогрузе, строящемся на заводе "Красное Сормово", произошло возгорание в результате вспышки кислорода. Два работника судоверфи погибли, еще один был доставлен в тяжелом состоянии в больницу с обширными ожогами, где находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

В связи с пожаром и гибелью людей возбуждено уголовное дело по ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Генеральный директор завода Михаил Першин сообщал журналистам, что рабочие выполняли сварочные работы - возникшая искра могла вызвать возгорание. Строящееся судно получило несущественные повреждения.

"Красное Сормово" входит в ОСК, является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России, выпускает, в том числе, речные суда и суда типа "река-море", оборудование для буровых установок.