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30.08.19 10:08
Число жертв пожара на заводе "Красное Сормово" увеличилось до трех человек
"Несмотря на все усилия врачей, пациент, пострадавший на "Красном Сормово", скончался", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в Нижегородском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии (НИИТО).
Таким образом, число жертв пожара достигло трех человек.
Утром 28 августа на сухогрузе, строящемся на заводе "Красное Сормово", произошло возгорание в результате вспышки кислорода. Два работника судоверфи погибли, еще один был доставлен в тяжелом состоянии в больницу с обширными ожогами, где находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
В связи с пожаром и гибелью людей возбуждено уголовное дело по ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
Генеральный директор завода Михаил Першин сообщал журналистам, что рабочие выполняли сварочные работы - возникшая искра могла вызвать возгорание. Строящееся судно получило несущественные повреждения.
"Красное Сормово" входит в ОСК, является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России, выпускает, в том числе, речные суда и суда типа "река-море", оборудование для буровых установок.
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