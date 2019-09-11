Пожар на складе ГСМ в промзоне под Нижним Новгородом мог произойти из-за аварийной работы электрооборудования

11.09.19 11:01

© РИА Новости. Григорий Сысоев

11 сентября. Interfax-Russia.ru - В МЧС назвали предварительную причину возгорания в промзоне в Богородском районе Нижегородской области.

"Предварительной причиной пожара стала аварийная работа электрооборудования", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

В общей сложности сгорели пять строений: два складских помещения - кирпичное и металлическое, два административных здания и одно бытовое помещение.

"Также сгорели емкости с маслом на открытой площадке и три автомобиля", - добавил собеседник агентства.

Площадка, где произошел пожар, принадлежит ООО "Святогор-НН".

Ранее сообщалось, что на территории Кудьминской промзоны в Богородском районе в 1 км северо-западнее поселка Дружный во вторник вечером возник пожар на складе горюче-смазочных материалов.

Сигнал о возгорании поступил в 18:20 мск, в 02:10 мск огонь был ликвидирован на площади 5 тыс. кв. м. Пострадали два человека, один из них госпитализирован.