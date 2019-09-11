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11.09.19 11:08

ФАС, Газпром и Пермский край подписали регуляторный контракт по развитию газификации

© РИА Новости. Сергей Черных
11 сентября. Interfax-Russia.ru - ФАС России, правительство Пермского края, АО "Газпром газораспределение Пермь" и ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" подписали регуляторный контракт для развития газоснабжения региона, сообщается на сайте ФАС России.

Заключение регуляторного контракта позволит привлечь дополнительные 510 млн рублей на 5 лет для строительства трех газопроводов в Перми, по одному в Добрянском, Нытвенском и Оханском городских округах, а также в Пермском районе.

По данным открытых источников, в Добрянском, Нытвенском и Оханском округах в общей сложности по состоянию на 2019 год проживают не менее 112,7 тыс. человек. В основе экономики Нытвенского округа лежат сельскохозяйственные предприятия, лесная и металлургическая промышленность. В Оханском округе представлены сельскохозяйственные предприятия и предприятия легкой промышленности. Ведущая роль в структуре промышленности Добрянского округа принадлежит топливно-энергетическому комплексу. На территории представлены предприятия электроэнергетики (филиал "Интер РАО" - "Пермская ГРЭС") и нефтяной промышленности.

Кроме того, говорится в сообщении ФАС, часть средств будет направлена на развитие системы газоснабжения Соликамска.

Соликамск - один из двух экономических центров Березниковско-Соликамского промышленного района. В городе действуют такие крупные предприятия как ПАО "Уралкалий", ОАО "Соликамский магниевый завод", ОАО "Соликамскбумпром", ОАО "Соликамский завод "Урал". В городе проживают более 93,1 тыс. человек.

Общая протяженность построенных газопроводов составит около 56 км, а техвозможность для подключения к газу получат более 12,1 тыс. домовладений, отмечает ФАС.

Глава ФАС России Игорь Артемьев, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что этот контракт вводит специальную, предусмотренную законом, тарифную надбавку, которая дает возможность привлечь дополнительные инвестиции в развитие газоснабжения без опережающего инфляцию роста тарифа, чтобы достроить газопроводы, подвести газ в дома жителей.

По словам губернатора края Максима Решетникова, до конца этого года планируется подключить к газу 8 тыс. объектов.

Как сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края, в 2017-2018 годах в рамках программы газификации в крае было построено 63 газопровода общей протяженностью почти 800 км. В результате почти 13 тыс. домовладений получили возможность подключиться к газу.

В ближайшие три года краевой бюджет направит на газификацию около 1,5 млрд рублей. Всего же на газификацию региона с 2019 по 2021 год из бюджетных и внебюджетных источников будет выделено 5,7 млрд рублей. Возможность подключения к газу получат свыше 19 тыс. домовладений по всему региону, отмечает пресс-служба.

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