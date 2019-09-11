Военные опровергли сообщения об аварийной посадке МиГ-31 в аэропорту Перми

11.09.19 14:07

© РИА Новости. Виталий Аньков

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Самолет МиГ-31БМ во вторник штатно сел на аэродром базирования в Перми, информация об аварийной посадке не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в среду.

"Самолет МиГ-31БМ после выполнения планового учебно-тренировочного полета совершил штатную посадку на аэродром базирования в Перми. При проведении обязательного послеполетного осмотра обнаружена неисправность, которая в настоящее время устранена", - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что самолет и экипаж готовы к выполнению задач по предназначению.