Ульяновская область планирует выплачивать по 100 тыс. рублей при рождении первенцев у молодых матерей

17.09.19 17:28

© РИА Новости. Яков Андреев

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Власти Ульяновской области намерены ввести единовременную выплату семьям за рождение первого ребенка, если возраст матери не превышает 25 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Для молодых семей мы планируем ввести дополнительную меру социальной поддержки. Это единовременная выплата при рождении первого ребенка в размере 100 тысяч рублей. Ее смогут получить пары, где мама не достигла возраста 25 лет. И выплачивать эту сумму мы начнем уже с июля 2020 года", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Морозова.

Он отметил, что с начала следующего года власти также поддержат многодетные семьи, которые ведут строительство собственных частных домов.

В частности, для них будет предусмотрена оплата первоначального взноса по кредиту, в том числе ипотечному, в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, семьям также будут компенсированы затраты в связи со строительством жилого дома в размере 700 тыс. рублей.

"Министерству семейной, демографической политики необходимо проработать вопрос и внести предложения по снятию ограничения в нуждаемости в улучшении жилищных условий семей, где родились тройняшки. В качестве оптимизации мер поддержки поручаю всем отраслям и министерствам провести полную ревизию материальных социальных выплат. Особое внимание мы уделим роли и количеству социальных контрактов", - добавил Морозов.

Пресс-служба подчеркивает, что в настоящее время законодательно закреплены 33 меры поддержки семей, из них 25 - региональные.