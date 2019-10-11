Почти полмиллиона туристов посетили Кабардино-Балкарию с начала года

11.10.19 16:30

© РИА Новости. Антон Подгайко

11 октября. Interfax-Russia.ru - Более 450 тыс. туристов посетили Кабардино-Балкарию с начала года, из них более 17 тысяч воспользовались горными маршрутами, сообщает ГУ МЧС России по республике.

"Наибольшей популярностью у иностранных туристов пользуется туристический кластер Приэльбрусье. Гости приезжали из таких стран, как Болгария, Великобритания, Испания, Канада, Казахстан, Китай, Польша, США, Германия, Белоруссии, Швейцария, Франция", - отметили в министерстве.

В МЧС добавили, что всего в республике зарегистрировано 57 туристических маршрутов общей протяженностью 1400 км, они разделены на шесть категорий сложности. С начала года ими воспользовались 2613 зарегистрированных групп: это более 17500 туристов и альпинистов - в том числе, 5653 иностранцев.

"В горах Кабардино-Балкарии с начала 2019 года подразделения МЧС провели 149 поисково-спасательных операций, в ходе которых были спасены жизни 120 человек. Помощь была оказана 137 пострадавшим. Погибло 13 человек, четверо пропали без вести", - сообщили в МЧС.

Туристические маршруты в Кабардино-Балкарии включают восхождения на различные горы, а также посещение ущелий, озер, высокогорных источников и других достопримечательностей.