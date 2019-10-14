ОНФ предлагает создать реестр бывших заключенных, отсидевших за преступления против детей

14.10.19 13:04

© РИА Новости. Игорь Зарембо

14 октября. Interfax-Russia.ru - Депутат Госдумы, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области Оксана Пушкина предложила подумать о создании открытого реестра с адресами проживания осужденных за преступления против детей после убийства девятилетней Лизы Киселевой в Саратове.

"Семьи, в которых воспитываются дети-школьники, должны знать, что рядом с ними живет экс-заключенный, отбывший наказание за преступление против несовершеннолетних. Такая практика существует в других странах, нужно изучить ее и внедрить в наше законодательство. Можно подумать о создании открытого реестра с адресами проживания осужденных за преступления против детей", - цитирует Пушкину пресс-служба ОНФ.

По мнению Пушкиной, преступление в Саратове стало "очередным примером" того, что в России "настало время реформировать уголовное законодательство в части наказания" за преступления против детей. "Эта ситуация в очередной раз вскрыла многие проблемы, на которые у нас часто закрывают глаза. Начиная от возможности УДО для таких преступлений (только как с террористами, изолируя от всего мира, оставляя один на один с собой) до несостоятельности нашей системы образования научить детей, как вести себя в подобных случаях", - считает депутат.

Пушкина поддержала требование матери Лизы Киселевой, выступившей за создание безопасного подхода к школе, до которой не дошла ее дочь. Она пообещала донести позицию женщины до депутатов и широкой общественности.

Как сообщалось, в ночь на пятницу в одном из гаражных массивов Саратова была обнаружена убитой 9-летняя Лиза Киселева.

Девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу. Ее поисками на протяжении почти двух суток занимались около 3 тыс. горожан. Минувшей ночью было обнаружено ее тело.

На месте обнаружения тела ребенка ночью собрались несколько сотен человек. Они пытались остановить автомобиль полиции, в котором, по их предположению, с места преступления увозили задержанного. Позже несколько десятков человек переместились к отделу полиции и стали высказывать недовольство действиями полицейских. К утру люди разошлись.

Убийство девочки получило в России большой общественный резонанс и очередной всплеск обсуждения вопроса об отмене моратория на смертную казнь. В соцсетях появилась соответствующая петиция, набравшая за несколько часов около 30 тыс. подписей.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании обстоятельств убийства девочки.

Подозреваемый задержан и дает признательные показания по обстоятельствам преступления.

Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад мужчина приметил заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел помещением. 9 октября, когда мужчина был в гараже, мимо проходила девочка. Она поинтересовалась, его ли это гараж. Испугавшись, что гараж может принадлежать семье девочки, и та расскажет родителям, мужчина затащил ребенка внутрь и убил, говорится в сообщении.

"Известно, что задержанный ранее был судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера", - отмечается в сообщении.