Бюджет Саратовской области на 2020 год принят с дефицитом 2,7% от расходов

20.11.19 14:59

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 ноября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Саратовской областной думы в среду приняли во втором, окончательном чтении бюджет на 2020 год с дефицитом 2,7% от расходов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального парламента, доходы бюджета на 2020 год утверждены в размере 108,4 млрд рублей, расходы - 111,4 млрд рублей, дефицит - 3 млрд рублей.

Собеседник агентства отметил, что собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2020 году планируются в объеме 73,7 млрд рублей, остальное - безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета. Основными источниками доходов станут налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций.

"В целом бюджет региона на 2020 год получился социально ориентированным. Почти 70% расходов, а это 75 млрд рублей, связаны с социальной сферой. Мы сохранили все социальные выплаты и индексацию по ним. Продолжим выплачивать региональный материнский капитал, оказывать финансовую поддержку многодетным семьям, детям-сиротам", - привели в пресс-службе слова спикера регионального парламента Александра Романова.

По информации пресс-службы, на реализацию национальных проектов в следующем году предусмотрено более 20,5 млрд рублей, дорожный фонд составит 12,1 млрд рублей (на 20% больше, чем годом ранее).

В свою очередь, в пресс-службе губернатора области агентству сообщили, что депутаты облдумы поддержали решение главы региона направить 326 млн рублей на ремонт школ и детсадов для приведения их в соответствие с федеральными стандартами.

"В два раза (с 105 млн до 210 млн рублей) будет повышен норматив на школьное питание социально незащищенных категорий детей. На 85 млн рублей увеличилось субсидирование затрат сельхозтоваропроизводителей на производство молока. Было 79,4 млн рублей по федеральной программе, а стало 164,4 млн рублей с учетом дополнительного областного финансирования", - привели в пресс-службе слова губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Кроме того, в 2020 году 10 млн рублей будет направлено на разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия, также одобрено решение увеличить на 40 млн рублей финансирование программы поддержки местных инициатив - до 120 млн рублей.

На ремонт и содержание муниципальных дорог будет направлено суммарно 1,9 млрд рублей, в том числе за счет областных средств - 964 млн рублей.

Бюджет Саратовской области на 2019 год с учетом изменений утвержден с доходами в размере 100 млрд рублей, расходами - 104,3 млрд рублей, дефицитом - 4,3 млрд рублей, или 4,1% от расходов.