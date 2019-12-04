Уголовное дело возбуждено в связи со стрельбой на улице в Перми

04.12.19 08:57

© РИА Новости. Владимир Астапкович

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в стрельбе на улице в краевом центре, сообщается на сайте регионального управления СКР во вторник.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "и" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 п. "а, и" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в среду утром ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, устроил стрельбу в своей квартире из охотничьего ружья. После этого он вышел на улицу, где ранил из ружья мужчину и застрелил женщину. Кроме этого, подозреваемый причинил огнестрельное ранение водителю наряда группы задержания Росгвардии, находившемуся в служебном автомобиле.

Отмечается, что мужчина владел охотничьим ружьем незаконно. Стрелявший задержан.

Все раненые госпитализированы.

В Росгвардии подтвердили информацию о ранении сотрудника вневедомственной охраны при задержании устроившего стрельбу мужчину в Перми.

"Находясь на маршруте патрулирования в Орджоникидзевском районе города Перми, наряд группы задержания Росгвардии был обстрелян неизвестным прохожим. С прибывшем на место вторым экипажем вневедомственной охраны росгвардейцы блокировали и задержали вооруженного мужчину. Один из сотрудников при этом получил огнестрельное ранение", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, раненому "оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью угрозы нет".

На месте происшествия под руководством заместителя руководителя следственного управления Дмитрия Анащенко работает следственная группа, усиленная наиболее опытными сотрудниками отдела криминалистики.

Продолжается провидение осмотров мест происшествий с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, в том числе в квартире подозреваемого, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.