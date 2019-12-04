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04.12.19 12:49
Более 1,5 тыс. военнослужащих подняты по тревоге под Оренбургом
"В первой проверке в новом учебном году задействованы танковые, артиллерийские, инженерные и мотострелковые подразделения, а также расчеты противовоздушной обороны и войск РХБ защиты", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что все они утром получили вооружение, подготовили технику к выезду, и сейчас совершают марши в районы сосредоточения на Тоцком полигоне.
"На маршрутах следования колонн военнослужащие учатся отражать нападение диверсионных групп условного противника. В районах сосредоточения подразделениям нужно будет развернуть пункты управления, узлы связи, организовать оборону и быть в готовности к выполнению новых вводных", - отмечает пресс-служба.
Проверка продлится 3 дня.
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