Более 1,5 тыс. военнослужащих подняты по тревоге под Оренбургом

04.12.19 12:49

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 1,5 тысячи военнослужащих 2-й общевойсковой армии в среду подняты по тревоге в Оренбургской области для проверки боеготовности, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"В первой проверке в новом учебном году задействованы танковые, артиллерийские, инженерные и мотострелковые подразделения, а также расчеты противовоздушной обороны и войск РХБ защиты", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что все они утром получили вооружение, подготовили технику к выезду, и сейчас совершают марши в районы сосредоточения на Тоцком полигоне.

"На маршрутах следования колонн военнослужащие учатся отражать нападение диверсионных групп условного противника. В районах сосредоточения подразделениям нужно будет развернуть пункты управления, узлы связи, организовать оборону и быть в готовности к выполнению новых вводных", - отмечает пресс-служба.

Проверка продлится 3 дня.