Более 4 тыс. краснокнижных черепах, изъятых в Оренбуржье, переданы экологам

11.12.19 10:47

© РИА Новости. Сергей Тышковец

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Полицейские передали членам Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) среднеазиатских сухопутных черепах, незаконно ввезенных из Казахстана и обнаруженных в гараже на территории Оренбурга, сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области в среду.

"Рыночная стоимость (черепах - ИФ) составила 8 896 000 рублей. Этот вид охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, занесен в Международную Красную книгу", - говорится в сообщении.

Более двух месяцев черепахи находились в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета. На днях пресмыкающихся передали двум предприятиям-членам СОЗАР.

"Черепах разместят в нескольких зоопарках для возможного лечения и дальнейшей реабилитации", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что более 4 тыс. черепах, незаконно привезенных из Казахстана, были обнаружены в октябре в одном из гаражей Оренбурга. Этот вид рептилий охраняется "Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры" и занесен в Красную книгу России.

Оренбургские следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных животных), и в ходе его расследования полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали подозреваемых в преступлении: жителя Оренбуржья и гражданку одного из государств Средней Азии. Задержаны двое подозреваемых, одна из них арестована, второй помещен под домашний арест.

Черепахи были временно размещены в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета.