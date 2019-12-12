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12.12.19 12:47
Аэропорт Перми увеличил перевозки пассажиров на 8% за 11 месяцев
Почти на 5% увеличилось количество пассажиров на внутренних рейсах - до 1,222 млн человек. Пассажиропоток на международных направлениях составил 301 тыс. человек (рост на 26,5%).
При этом в прошлом месяце услугами аэропорта воспользовались 122,4 тыс. пассажиров (рост на 8,3%). В частности, объем перевозок на внутренних направлениях вырос на 4,4% - до 104 тыс. человек. Международными рейсами воспользовались 18,4 тыс. человек (рост на 37%).
Согласно данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, ООО "Новая Колхида" (структура холдинга "Новапорт" Романа Троценко) владеет 50% уставного капитала АО "Международный аэропорт "Пермь", еще по 25% принадлежит АО "Корпорация развития Пермского края" и краевому министерству по управлению имуществом и земельными отношениями.
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