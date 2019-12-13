Платные парковки возле соцучреждений Ульяновской области могут запретить

13.12.19 14:33

© РИА Новости. Максим Блинов

13 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство Ульяновской области одобрило законопроект о легализации рынка платных парковок, определяющий, в частности, территории, на которых организация платных парковок запрещена, сообщила пресс-служба главы региона.

Согласно документу запрет на платные парковки предполагается установить на территориях, прилегающих к спортивным объектам, зданиям, в которых размещены образовательные, медицинские организации, учреждения культуры, органы государственной власти и местного самоуправления, а также организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги.

Также под запрет попадают земельные участки, относящиеся к общему имуществу многоквартирных домов.

"Это важная инициатива, которая позволяет продолжить работу с нелегальными парковками. Введение подобного закона - серьезный шаг по легализации этого теневого бизнеса. Если наши законодатели поддержат документ, он вступит в силу уже в первом квартале 2020 года", - приводит пресс-служба слова губернатора Сергея Морозова.

Губернатор отметил, что только в областном центре "под ликвидацию попадает 70 незаконных платных парковок, большинство из которых находятся на придомовых территориях".

Пресс-служба отмечает, что при разработке законопроекта был изучен опыт Владимирской, Новосибирской, Самарской областей и Татарстана.

Одобренный правительством документ направлен на рассмотрение в областной парламент.