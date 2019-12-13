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13.12.19 18:05
Шестеро детей и двое взрослых пострадали в аварии с участием школьного автобуса в Пензенской области
Авария произошла в 14:50 мск на 7 км автодороги Чемодановка-Васильевка.
"В результате происшествия пассажиры "ГАЗа" - женщина 1954 года рождения, девочка 2008 года рождения и мальчики 2009, 2010, 2007, 2008 годов рождения доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Водитель "ГАЗа" также был доставлен в больницу и отпущен после оказания медпомощи.
На фотографиях, предоставленных УГИБДД, видно, что в аварию попал школьный автобус.
В свою очередь в прокуратуре Пензенской области агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что к медикам также обратилась еще одна школьница 2008 года рождения, находившаяся в микроавтобусе.
Таким образом, в аварии пострадали шесть детей.
В то же время на сайте надзорного ведомства сообщается, что по факту происшествия проводится проверка.
"В ходе ее проведения будет дана оценка исполнению обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги, а также проверена законность деятельности перевозчика и соблюдение им требований безопасности при перевозке пассажиров", - отмечается в пресс-релизе.
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