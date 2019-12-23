Водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска восстановлено после аварии

23.12.19 15:27

© РИА Новости. Алексей Никольский

23 декабря. Interfax-Russia.ru - Ликвидирована авария на магистральном Троицком водопроводе в Краснодарском крае, возобновляется подача воды в города Новороссийск, Крымск и Геленджик, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"К 14:00 мск понедельника, согласно графику, завершены работы на аварийном участке магистрального трубопровода. Проведена замена поврежденного отрезка трубы. Работы продолжались всю прошедшую ночь", - сказал сотрудник пресс-службы.

Накануне из-за аварии на магистральном Троицком водопроводе в зону отключения попали три муниципальных образования - Новороссийск, Геленджик, Крымский район с населением более 160 тыс. человек. Местные власти организовали подвоз чистой питьевой воды в автоцистернах.

В Главном управление МЧС России по Краснодарскому краю был создан оперативный штаб.