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23.12.19 15:27

Водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска восстановлено после аварии

© РИА Новости. Алексей Никольский
23 декабря. Interfax-Russia.ru - Ликвидирована авария на магистральном Троицком водопроводе в Краснодарском крае, возобновляется подача воды в города Новороссийск, Крымск и Геленджик, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"К 14:00 мск понедельника, согласно графику, завершены работы на аварийном участке магистрального трубопровода. Проведена замена поврежденного отрезка трубы. Работы продолжались всю прошедшую ночь", - сказал сотрудник пресс-службы.

Накануне из-за аварии на магистральном Троицком водопроводе в зону отключения попали три муниципальных образования - Новороссийск, Геленджик, Крымский район с населением более 160 тыс. человек. Местные власти организовали подвоз чистой питьевой воды в автоцистернах.

В Главном управление МЧС России по Краснодарскому краю был создан оперативный штаб.

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