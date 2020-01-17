Празднование Дня снега в Ульяновске и Чебоксарах перенесли из-за его отсутствия

17.01.20 16:02

© РИА Новости. Максим Блинов

17 января. Interfax-Russia.ru - Теплая погода, установившаяся в нескольких городах Поволжья, стала причиной переноса тематических мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня снега в ближайшие выходные.

"В связи с теплой погодой спортивная программа, запланированная на 19 января, переносится. По информации управления физической культуры и спорта администрации города, о дате проведения спортивного праздника будет сообщено дополнительно", - сообщается на сайте администрации Ульяновска в пятницу.

В пресс-службе мэрии агентству "Интерфакс-Поволжье" пояснили, что переносятся мероприятия, которые должны были пройти на улице. "Все запланированное будет проведено при благоприятной снежной погоде", - сказал собеседник агентства, затруднившись уточнить конкретную дату.

Согласно опубликованной на сайте городской администрации программе, анонсировалось, в частности, проведение в городских парках массовых катаний на коньках и спуски со снежных горок.

Теплая январская погода внесла коррективы в празднование Дня снега и в столице Чувашии, сообщается на сайте Минспорта республики. "Праздник пришлось перенести из-за отсутствия снега", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в Чебоксарах были запланировано проведение спортивных состязаний среди семейных команд. "Организаторы поясняют, что мероприятие проведут, как только это позволят погодные условия", - отмечается в пресс-релизе.

Всемирный День снега - праздник, появившийся в 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта, отмечается в предпоследнее воскресенье января. По замыслу организаторов, в этот день должны проходить фестивали традиционных зимних развлечений.

В регионах России аналогичные массовые тематические мероприятия проводятся с 2015 года.