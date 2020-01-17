Отстрел ворон и голубей для безопасности полетов разрешен в Самарской области

17.01.20 16:29

© РИА Новости. Вячеслав Бобков

17 января. Interfax-Russia.ru - Департамент охоты и рыболовства Самарской области издал приказ о разрешении отстрела серых ворон и сизых голубей на территории региона, сообщается на сайте ведомства.

"Указанный приказ подготовлен департаментом в целях содействия в обеспечении авиационной безопасности при организации полетов воздушных судов в районе международного аэропорта "Курумоч", - говорится в сообщении.

В приказе уточняется, что отстрел разрешен до конца 2020 года.

"Отстрел разрешен с подхода, из засады, с манком, в том числе электронным, с собаками охотничьих пород и ловчими птицами, также (разрешено - ИФ) уничтожение гнезд серых ворон. Разрешается пользоваться охотничьим огнестрельным оружием, пневматическими охотничьими ружьями при добыче серой вороны", - говорится в сообщении.

По данным ведомства на территории региона около 2,5 тыс. сизых голубей и более 3 тыс. серых ворон.