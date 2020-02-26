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26.02.20 15:21

СКР: нападение ульяновского школьника с ножом на учительницу было беспричинным

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
26 февраля. Interfax-Russia.ru - Между учительницей школы Ульяновска и ранившим ее ножом подростком, по предварительным данным, не было конфликта, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"По показаниям очевидцев, школьник напал без причины. Сейчас допрашивают учителей. У ученика изымаются гаджеты", - сказал собеседник агентства.

По его данным, кухонный нож, которым юноша ранил учительницу, он бросил в школьном кабинете.

Информированный источник уточнил агентству, что родители восьмиклассника в разводе, а он проживает у матери вместе с младшей сестрой.

"После ЧП в школе он скрылся с места в доме у отца", - отметил собеседник агентства.

На появившемся в соцсетях видео запечатлено, как подросток после нападения бежит по коридору и фойе школы, его никто не задерживает.

Между тем мэрия Ульяновска сообщает со ссылкой на начальника городского управления образования Светлану Куликову, что пострадавшей учительнице будет оказана вся необходимая помощь.

"В ближайшие дни будет проверена работа школьной психологической службы, а также проведены родительские собрания", - приводятся в сообщении слова Куликовой.

Как сообщалось ранее со ссылкой на региональную полицию, в 10:45 во время урока учащийся восьмого класса ударил ножом учительницу алгебры и геометрии. Пострадавшая была госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

С места происшествия подросток скрылся и был задержан сотрудниками Росгвардии дома.

Полиция отмечала, что на учете юноша не стоял.

Следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило дело по ч.3 ст.30, п. "и" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствие уточняло, что 15-летний ученик школы нанес кухонным ножом проникающее ранение в область живота 59-летней учительнице. Инцидент произошел в школе N81.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в соцсети назвал происшествие "вопиющим".

"Врачи оказывают сейчас необходимую помощь педагогу и делают всё для скорейшего выздоровления. Министерство образования и администрация города Ульяновска очень подробно разберут данный случай и доложат мне. Мы должны понять, что сподвигло ребёнка совершить этот поступок, как сейчас помочь. Ситуация находится на моем личном контроле", - отметил губернатор.

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