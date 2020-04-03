Президент Татарстана отменил абонентскую плату в детсадах на период "нерабочих дней"

03.04.20 17:21

© РИА Новости. Николай Хижняк

3 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительству Татарстана поручено отменить абонентскую плату за детсады на нерабочий период, сообщил президент республики Рустам Минниханов в своем аккаунте в соцсети.

"Дал поручение правительству - отменить абонентскую плату в детских садах во время нерабочих дней. Всем, кто уже успел оплатить за данный период - будет проведен перерасчет", - написал глава региона.

Как сообщили в министерстве образования и науки Татарстана, в детсадах Татарстана сейчас сформированы дежурные группы.

"В каждом детском саду, если в этом есть потребность, если родители работают, сформирована разновозрастная дежурная группа. Даже если есть потребность устроить одного или двух детей, в этом садике открывается дежурная группа", - рассказала пресс-секретарь министерства образования и науки Татарстана Алсу Мухаметова.

Как сообщалось ранее, в целях профилактики коронавируса "нерабочими днями" объявлен период до 30 апреля.