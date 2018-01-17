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17.01.18 15:27
Крупный производитель яблок на Кубани в 2018г построит фруктохранилище на 9 тыс. тонн
Компания также планирует установить сортировочную линию мощностью 9 тонн в час. Инвестиции в проект не раскрываются.
ООО "Плодовое" - одно из крупнейших хозяйств России по производству яблок, черешни, сливы, вишни, абрикоса и алычи. На данный момент предприятие ежегодно производит более 10 тыс. тонн яблок, 1,2 тыс. тонн черешни и 300 тонн сливы. Земельный банк хозяйства составляет 1,835 тыс. га.
Предприятие поставляет продукцию в крупнейшие федеральные сети России: "Ленту", "Магнит", "Окей", Х5 и "Ашан".
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка предприятия в 2016 году составила 184,982 млн рублей, чистая прибыль - 22 млн рублей. Единственным владельцем предприятия является его генеральный директор Игорь Тюрин.
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