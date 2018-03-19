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20.03.18 10:09
Водитель "Хаммера" в Петербурге отказался открыть багажник и стреляя в полицейских скрылся
Инцидент произошел около 2.00 в ночь на вторник на Коломяжском проспекте.
"Проводившие профилактическую операцию сотрудники ДПС на посту остановили автомобиль марки "Хаммер" и потребовали у водителя предъявить документы. После проверки документов полицейские попросили водителя открыть багажник для осмотра. В ответ мужчина несколько раз выстрелил в сторону полицейских, предположительно, из травматического пистолета", - сказал собеседник.
Ранений полицейские не получили и организовали преследование.
"С двумя пробитыми шинами водитель автомобиля "Хаммер", у которого колеса автоматически подкачиваются, смог скрыться. Позже автомобиль был обнаружен брошенным без водителя. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого", - добавили в полиции.
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