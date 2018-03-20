Два грузовых вагона сошли с рельсов в Самарской области, погибли два железнодорожника

20.03.18 16:50

© РИА Новости. Олег Минеев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Два сотрудника железнодорожного депо погибли в Самарской области в результате схода с рельсов порожних грузовых вагонов, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова.

"20 марта примерно в 14:00 мск на территории вагонного ремонтного депо Сызрань Куйбышевской железной дороги произошел сход двух порожних грузовых вагонов, отгонявшихся после ремонта. В результате два работника депо получили тяжелые травмы, от которых они скончались на месте происшествия", - сказала М.Иванова.

Она уточнила, что на месте происшествия работает исполняющий обязанности Сызранского транспортного прокурора, а также следственная группа в составе сотрудников Приволжского следственного управления на транспорте СКР и УТ МВД России по ПФО.