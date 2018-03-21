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Подозреваемые в покушении на убийство сотрудников полиции и Росгвардии задержаны в Саратовской области

© РИА Новости. Стрингер
22 марта. Interfax-Russia.ru - Подозреваемые в покушении на убийство сотрудников полиции и Росгвардии задержаны в Саратовской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"Сегодня сотрудниками полиции и Росгвардии по Саратовской области проводились оперативно-розыскные мероприятия по одному из уголовных дел, в ходе которых была назначена встреча с лицами, обладающими необходимой информацией по делу. Сотрудники правоохранительных органов прибыли в вечернее время в обусловленное место, расположенное примерно в 10 км от села Красный Яр Энгельского района Саратовской области. Однако, в назначенное время лица, с которыми была назначена встреча, не явились. На месте встречи сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили ноутбук, подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок. В результате этого пострадали один сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии, они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Следственными органами СК России по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, пп. "а", "ж", "з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ст. 222 прим. ч.2., отмечается в сообщении.

"Следователями СК России по г.Энгельс произведен осмотр места происшествия, а также задержаны подозреваемые. В настоящее время проверяется их причастность на совершение иных преступлений на территории Саратовской области. Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.



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