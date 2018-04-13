Обстоятельства гибели пятерых сотрудников ресторана в Уфе будут выяснять в рамках уголовного дела

13.04.18 17:41

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

13 апреля. Interfax-Russia.ru - Возбуждено уголовное дело по факту гибели пятерых сотрудников ресторанного комплекса "Пристань" в Уфе, сообщила пресс-Служба СУ СКР по Башкирии в пятницу.

Преступление квалифицировано по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), говорится в сообщении.

По предварительной версии, днем 13 апреля один из рабочих ресторана спустился в колодец на территории заведения, чтобы включить воду, и потерял сознание. Увидевшие это остальные работники начали спасать его, но также потеряли сознание.

"Прибывшими на место спасателями из водопроводного колодца были извлечены тела четырех человек. Еще двое были госпитализированы в одну из больниц города Уфы, один из них скончался", - говорится в сообщении.

Личности погибших и пострадавшего, а также причина гибели людей устанавливаются.

В настоящее время на месте происшествия продолжает работу следственная группа.

Ранее сообщалось, что в пятницу днем на территории ресторанного комплекса, расположенного по улице Бельской, в колодце канализационной системы погибли пять человек, еще один госпитализирован. Предположительно, мужчины отравились скопившимся в колодце неустановленным газом.