Министры Адыгеи будут регулярно посещать матчи местной футбольной команды "Дружба"

22.05.18 13:04

© РИА Новости. Алексей Дружинин

22 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Адыгеи увеличат объем финансовой поддержки местной футбольной команды "Дружба", глава республики Мурат Кумпилов рекомендовал членам кабинета министров региона регулярно посещать домашние матчи.

"Уровень поддержки мы должны увеличить. Организуем встречу с игроками, обсудим, какая ситуация, в чем нужна помощь, какие встречные обязательства они возьмут. Я прошу, коллеги, посмотрите, поддержите свою родную команду. Между прочим, это и глав муниципалитета касается, и отраслевых министров. Если вы будете ходить на футбол - это будет примером для многих. Давайте поддержим", - заявил М.Кумпилов в ходе совещания в правительстве Адыгеи.

Глава республики подчеркнул, что футбольная команда нуждается как в материальной, так и моральной поддержке.

"Материальную сторону обсудим, но и моральная поддержка важна. Тем более, большинство игроков - наши воспитанники, которые росли в республике", - сказал он.

Весной 2018 года на должность главного тренера ФК "Дружба" был назначен Софербий Ешугов. С этого момента, по словам М.Кумпилова, команда показала хорошую динамику, уйдя к концу сезона с последних мест на шестое место зоны "Юг" второго дивизиона чемпионата России.

"Изменение в игре "Дружбы" привлекло болельщиков на стадион. Последняя домашняя игра собрала на центральном стадионе Адыгеи почти четыре тысячи человек", - отметил глава региона.