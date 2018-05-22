Массовый велопробег пройдет в Уфе

22.05.18 14:29

© РИА Новости. Виталий Белоусов

22 мая. Interfax-Russia.ru - Велопарад и фестиваль в поддержку велокультуры "День 1000 велосипедистов" состоятся 27 мая в Уфе, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Старт велопарада будет дан в 10:30 на площади имени Ленина. Участники велопрогулки неспешно проедут по маршруту: проспект Октября - Центральный рынок - Цюрупы - Пушкина - Гафури. Финишируют велосипедисты на площадке Конгресс-Холла (этнопарк "Ватан"), говорится в сообщении.

В 11:30 в этнопарке "Ватан" начнется велофестиваль. В программе фестиваля - концерт инди-рок музыки; бои на мечах; обучающие мастер-классы по велотриалу, бразильскому джиу-джитсу, танцам, рукоделию. Также на фестивале будет работать веломастерская и площадка по сдаче норм ГТО.

Пресс-служба мэрии Уфы сообщила, что проезд транспорта по всему маршруту велопарада будет закрыт, движение возобновится по мере прохождения колонны.

Фестиваль велосипедных видов спорта "День 1000 велосипедистов" впервые проводился в Уфе в мае 2011 года и был приурочен к тысяче дней до начала Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Участниками фестиваля тогда стали 1 тыс. жителей города и близлежащих районов. В 2012 году количество участников увеличилось до 2 тыс. человек, в 2013 году - до 3,5 тыс., в 2014 году - до 5,5 тыс., в 2015 году - до 8 тыс, В 2016 - до 11 тыс.

Главной целью фестиваля является развитие велодвижения в республике для приобщения максимального числа людей к здоровому досугу.