Более 12 тыс. человек признаны пострадавшими от паводка в Забайкалье

10.08.18 11:56

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

10 августа. Interfax-Russia.ru - В Забайкальском крае 12 тыс. 236 человек, пострадавших от паводка, получат единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей, сообщила заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Аягма Ванчикова журналистам в пятницу.

"Из них 1 тыс. 776 человек получат 50 тыс. рублей в связи с частичной утратой имущества и 1 тыс. 301 человек, чье жилье признано непригодным для жизни, - по 100 тыс. рублей", - сказала она.

По ее данным, выплаты по 10 тыс. рублей уже перечислены 50% пострадавших. Почти 500 человек получили по 50 тыс. рублей и 295 человек - по 100 тыс. рублей.

Между тем работа над списками еще не завершена, у людей, попавших в зону паводка, есть возможность заявить свои права на возмещение ущерба. Законодательство прописывает ряд критериев, в рамках которых комиссия признает право пострадавших на получение компенсаций.

"Людям, у которых нет регистрации по месту жительства, не оформлено право собственности, комиссии вынуждены отказывать, поскольку законных оснований для выплат нет. Но этот вопрос решается через суд и в краевом Минсоцтруда оказывается бесплатная юридическая помощь для ускорения этих процедур. Не получили право на выплату на сегодняшний день 2061 пострадавший и наша задача этот список максимально сократить, а людям компенсировать их убытки", - пояснила А.Ванчикова.

В Забайкальском крае с 8 июля в результате ливневых дождей, снеготаяния в горах поднялся уровень воды в реках, в результате чего было подтоплено 65 населенных пунктов, порядка 800 жилых домов, несколько тысяч приусадебных и дачных участков.