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15.08.18 10:31
Глава Оренбуржья назвал чрезвычайной ситуацию, сложившуюся в Оренбурге после задержания мэра
"В Оренбурге сложилась чрезвычайная ситуация с муниципальным управлением. Но, несмотря на это, город должен жить и работать в нормальном, штатном режиме, и горожане не должны ощутить последствия кризиса муниципальной власти", - заявил глава региона на аппаратном совещании в среду.
По его словам, все объекты социальной сферы будут функционировать, все городские программы будут реализованы.
"Членам правительства поручаю взять под контроль все сферы деятельности областного центра. Контроль за ситуацией оставляю за собой", - подчеркнул Ю.Берг.
В свою очередь в администрации Оренбурга агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что исполняющим обязанности главы города назначен его заместитель Сергей Николаев.
Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали главу Оренбурга Евгения Арапова по подозрению в коррупции.
По данным СКР, Е.Арапов совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга.
Из полученной взятки 400 тыс. рублей причиталось Е.Арапову, а 200 тыс. руб. - Г.Борисову. Также устанавливается происхождение 4,2 млн рублей, изъятых в служебном кабинете Е.Арапова.
Следствие планирует предъявить главе Оренбурга обвинение и ходатайствовать перед судом о его аресте.
В настоящее время мэр находится на больничном.
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