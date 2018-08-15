Глава Оренбуржья назвал чрезвычайной ситуацию, сложившуюся в Оренбурге после задержания мэра

15.08.18 10:31

© РИА Новости. Александр Астафьев

15 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Оренбургской области Юрий Берг поручил своим подчиненным контролировать деятельность областного центра после задержания по подозрению во взяточничестве главы Оренбурга и его заместителя.

"В Оренбурге сложилась чрезвычайная ситуация с муниципальным управлением. Но, несмотря на это, город должен жить и работать в нормальном, штатном режиме, и горожане не должны ощутить последствия кризиса муниципальной власти", - заявил глава региона на аппаратном совещании в среду.

По его словам, все объекты социальной сферы будут функционировать, все городские программы будут реализованы.

"Членам правительства поручаю взять под контроль все сферы деятельности областного центра. Контроль за ситуацией оставляю за собой", - подчеркнул Ю.Берг.

В свою очередь в администрации Оренбурга агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что исполняющим обязанности главы города назначен его заместитель Сергей Николаев.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали главу Оренбурга Евгения Арапова по подозрению в коррупции.

По данным СКР, Е.Арапов совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга.

Из полученной взятки 400 тыс. рублей причиталось Е.Арапову, а 200 тыс. руб. - Г.Борисову. Также устанавливается происхождение 4,2 млн рублей, изъятых в служебном кабинете Е.Арапова.

Следствие планирует предъявить главе Оренбурга обвинение и ходатайствовать перед судом о его аресте.

В настоящее время мэр находится на больничном.