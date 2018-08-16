Пенсионерка из Тольятти арестована по обвинению в создании экстремистского сообщества

16.08.18 17:45

© РИА Новости. Андрей Старостин

16 августа. Interfax-Russia.ru - Самарский районный суд Самары в четверг отправил под арест бывшую главу организации "Община коренного русского народа Самарской области", пенсионерку Любовь Кузаеву, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" из зала суда.

"Избрать в отношении Кузаевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 сентября", - сказал судья.

По версии следствия, Л.Кузаева создала "ОКРН Самарской области" в 2012 году, в организацию вступили несколько человек, с которыми женщина до 2017 года совершала в регионе экстремистские преступления. Следователь пояснил, что сейчас все возбужденные в отношении Л.Кузаевой дела соединены в одно.

Согласно поступившим в СК материалам ФСБ, Л.Кузаева также собиралась организовать несакционированные массовые акции, носящие "радикально-экстремистский характер" с целью дестабилизации обстановки в Самарской области в преддверии выборов губернатора и выборов думы Тольятти в сентябре 2018 года и после этого хотела уехать из РФ.

Со своей стороны Л.Кузаева рассказала суду, что работала ранее членом избирательной комиссии в Комсомольском районе Тольятти, участвовала в этом качестве в проведении выборов президента РФ и срывать выборы не собиралась.

"Общины коренного русского народа" (ОКРН) являются региональными организациями образованной в 2003 году "Русской Республики Русь". Две из них - ОКРН Щелковского района Московской области и Астрахани - признаны экстремистскими.

Экс-глава тольяттинского офиса "ОКРН Самарской области" Виктор Пермяков заявил "Интерфаксу", что ранее организация обращалась в "Русскую Республику Русь" за юридической помощью, но в 2013 года перестала поддерживать с ней всякие отношения и существовала самостоятельно.

Сам В.Пермяков в декабре 2017 года был приговорен Автозаводским районным судом Тольятти к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно по ст.280.1 (призывы к сепаратизму) и ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) после того, как при обыске в офисе организации сотрудники ФСБ обнаружили экстремистские материалы.

Как сообщалось, первые дела в отношении Л.Кузаевой (ст.282 и ст.354.1 УК РФ) были возбуждены в 2017 году после размещения с ее ноутбука видеороликов в социальной сети "ВКонтакте" и затем соединены в одно. Позднее Л.Кузаева была внесена Росфинмониторингом в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Л.Кузаева была задержана вечером 14 августа в Самаре на 48 часов. Обвинение ей было предъявлено 15 августа.

Ее адвокат, юрист международной правозащитной группы "Агора" Тимур Мифтахутдинов сообщал "Интерфаксу", что женщине предъявлено обвинение в десяти эпизодах по пяти статьям Уголовного кодекса. "Сама Кузаева считает все подозрения необоснованными и вымышленными", - отмечал Т.Мифтахутдинов.

Л.Кузаева обвиняется в организации экстремистского сообщества (ч.1 ст.282.1 УК РФ - 1 эпизод), возбуждении ненависти организованной группой (п."в" ч.2 ст.282 УК РФ - 4 эпизода), возбуждении ненависти по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе (ч.1 ст.282 УК РФ - 1 эпизод), реабилитации нацизма (ч.1 ст.354.1 УК РФ - 2 эпизода), публичным призывам к сепаратизму (ч.1 ст.280.1 УК РФ - 1 эпизод) и осуществлении экстремистской деятельности с использованием интернета (ч.2 ст.280 УК РФ - 1 эпизод).