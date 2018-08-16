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16.08.18 17:45
Пенсионерка из Тольятти арестована по обвинению в создании экстремистского сообщества
"Избрать в отношении Кузаевой меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 сентября", - сказал судья.
По версии следствия, Л.Кузаева создала "ОКРН Самарской области" в 2012 году, в организацию вступили несколько человек, с которыми женщина до 2017 года совершала в регионе экстремистские преступления. Следователь пояснил, что сейчас все возбужденные в отношении Л.Кузаевой дела соединены в одно.
Согласно поступившим в СК материалам ФСБ, Л.Кузаева также собиралась организовать несакционированные массовые акции, носящие "радикально-экстремистский характер" с целью дестабилизации обстановки в Самарской области в преддверии выборов губернатора и выборов думы Тольятти в сентябре 2018 года и после этого хотела уехать из РФ.
Со своей стороны Л.Кузаева рассказала суду, что работала ранее членом избирательной комиссии в Комсомольском районе Тольятти, участвовала в этом качестве в проведении выборов президента РФ и срывать выборы не собиралась.
"Общины коренного русского народа" (ОКРН) являются региональными организациями образованной в 2003 году "Русской Республики Русь". Две из них - ОКРН Щелковского района Московской области и Астрахани - признаны экстремистскими.
Экс-глава тольяттинского офиса "ОКРН Самарской области" Виктор Пермяков заявил "Интерфаксу", что ранее организация обращалась в "Русскую Республику Русь" за юридической помощью, но в 2013 года перестала поддерживать с ней всякие отношения и существовала самостоятельно.
Сам В.Пермяков в декабре 2017 года был приговорен Автозаводским районным судом Тольятти к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно по ст.280.1 (призывы к сепаратизму) и ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) после того, как при обыске в офисе организации сотрудники ФСБ обнаружили экстремистские материалы.
Как сообщалось, первые дела в отношении Л.Кузаевой (ст.282 и ст.354.1 УК РФ) были возбуждены в 2017 году после размещения с ее ноутбука видеороликов в социальной сети "ВКонтакте" и затем соединены в одно. Позднее Л.Кузаева была внесена Росфинмониторингом в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Л.Кузаева была задержана вечером 14 августа в Самаре на 48 часов. Обвинение ей было предъявлено 15 августа.
Ее адвокат, юрист международной правозащитной группы "Агора" Тимур Мифтахутдинов сообщал "Интерфаксу", что женщине предъявлено обвинение в десяти эпизодах по пяти статьям Уголовного кодекса. "Сама Кузаева считает все подозрения необоснованными и вымышленными", - отмечал Т.Мифтахутдинов.
Л.Кузаева обвиняется в организации экстремистского сообщества (ч.1 ст.282.1 УК РФ - 1 эпизод), возбуждении ненависти организованной группой (п."в" ч.2 ст.282 УК РФ - 4 эпизода), возбуждении ненависти по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе (ч.1 ст.282 УК РФ - 1 эпизод), реабилитации нацизма (ч.1 ст.354.1 УК РФ - 2 эпизода), публичным призывам к сепаратизму (ч.1 ст.280.1 УК РФ - 1 эпизод) и осуществлении экстремистской деятельности с использованием интернета (ч.2 ст.280 УК РФ - 1 эпизод).
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