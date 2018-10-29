Ульфат Мустафин занял пост мэра Уфы

29.10.18 14:27

© РИА Новости. Виталий Белоусов

29 октября. Interfax-Russia.ru - Мэром Уфы (Башкирия) назначен заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Ульфат Мустафин, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" в понедельник.

За кандидатуру 59-летнего У.Мустафина, являвшегося одним из трех претендентов, дошедших до финала конкурса на этот пост, проголосовали 28 из 31 присутствовавшего на заседании депутата горсовета Уфы, один голос - "против", один - воздержался, один не голосовал.

У.Мустафин сменил на посту главы администрации Уфы Ирека Ялалова, который уволился в связи с наделением его полномочиями члена Совета Федерации.

Документы для участия в конкурсе на замещение должности мэра Уфы подали 29 человек. К конкурсу были допущены девять кандидатов, из них только трое по результатам испытаний представлены совету к назначению: гендиректор Фонда поддержки социальных программ развития Уфимского района, индивидуальный предприниматель Руслан Зайнуллин, первый заместитель главы администрации Кировского района Уфы Олег Котов и заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО "Газпром газораспределение Уфа" У.Мустафин.

Контракт с новым мэром будет действовать до истечения срока полномочий горсовета - сентября 2021 года.