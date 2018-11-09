Производство осциллографов введено в строй в ОЭЗ "Иннополис" в Татарстане

09.11.18 09:08

© РИА Новости. Максим Богодвид

9 ноября. Interfax-Russia.ru - ООО "КОМЗ Измерения" открыло в четверг в особой экономической зоне "Иннополис" в Татарстане производство осциллографов, говорится в сообщении пресс-службы министерства информатизации и связи республики.

Мощность производства - 350-500 единиц в год. Инвестиции на первом этапе составили около 18 млн рублей, в последующем, по мере расширения производства, предполагается их рост, уточняется в сообщении.

Сборка измерительных приборов на заводе ведется по технологии Keysight Technologies (США), комплектующие поставляются из Малайзии. Программное обеспечение разработано в России. В планах компании - увеличение локализации производства.

Осциллограф - инструмент для выполнения измерений и тестирований, используется в лабораториях, научных институтах, на предприятиях производителей радиотехнической продукции и оборонной промышленности.