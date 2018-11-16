Автомобиль сбил четырех пешеходов в Прикамье, все пострадавшие госпитализированы

16.11.18 09:19

© РИА Новости. Евгений Самарин

16 ноября. Interfax-Russia.ru - Водитель автомобиля УАЗ сбил четырех пешеходов в селе Юсьва Пермского края, все пострадавшие госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе главного управления МВД по региону в пятницу.

По словам собеседника агентства, авария произошла вечером в четверг на улице Центральная. Водитель наехал на людей, которые шли по обочине дороги в попутном направлении.

С места ДТП автомобилист скрылся, однако позднее его задержали сотрудники полиции.

Пострадавшие - женщина 1962 года рождения, 22-летняя девушка и двое малолетних детей. Все с различными травмами доставлены в больницу.

По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.