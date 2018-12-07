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07.12.18 12:53
Уголовное дело возбуждено в Прикамье по факту порчи архитектурного памятника с ущербом в 15 млн рублей
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объекта культурного наследия).
Надзорный орган установил, что собственник Дома кожевенного завода купца А.М. Пономарева (Кунгур, является объектом культурного наследия регионального значения) провел реконструкцию здания без необходимой проектной и разрешительной документации. В результате памятник архитектуры "утратил исторический облик и получил существенные повреждения".
"Полностью уничтожены оконные заполнения с декоративными нащельниками в виде полуколонны с коринфской капителью и базой, отбит защитный декоративно-штукатурный слой фасада дома и значимые декоративные элементы", - говорится в сообщении.
Сумма ущерба оценивается в размере более 15 млн рублей.
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