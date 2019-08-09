Сервис от производителя

09.08.19 12:59

Фото официального сайта ОАК

Interfax-Russia.ru - Новосибирский авиазавод "Сухого" надеется получить контракт на ремонт выпущенных им Су-34. Также по заказу Минобороны РФ завод модернизирует устаревшую модель истребителя.

Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова (филиал ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой"), завершающий производство сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 по заказу Минобороны РФ, надеется получить контракт на ремонт уже выпущенных самолетов.

"Он (завод - ИФ) подходит к окончанию госконтракта на строительство авиационной техники, и сейчас предприятие находится в активной фазе переговоров с предприятиями-смежниками, с госкорпорациями по возможности привлечения нового производства и, соответственно, ремонта тех самолетов, которые уже до этого завод Чкалова выпускал", - сообщил журналистам министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Андрей Гончаров уточнил, что речь идет, в том числе, о ремонте Су-34, отработавших ресурс. Сроки окончания переговоров министр не назвал. В пресс-центре завода данную информацию Interfax-Russia.ru не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Между тем, как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, Минобороны РФ и компания "Сухой" на днях подписали контракт на модернизацию Су-34.

"Подписан контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию модернизированной версии Су-34", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, обновленный бомбардировщик получит расширенные боевые возможности - в первую очередь, за счет нового вооружения и усовершенствованной авионики. Источник также отметил, что "Сухой" уже приступил к эскизно-техническому проектированию модернизированной версии Су-34.

Между тем, работы по модернизации Су-34 должны были начаться еще в прошлом году. В феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу, посещая Новосибирский авиазавод холдинга "Сухой", поручил как можно скорее внедрять в производство новых самолетов боевой опыт, полученный в Сирии. Тогда же директор предприятия Сергей Панафенко доложил Шойгу о ведущихся на заводе опытно-конструкторских работах, которые существенно повысят боевой потенциал Су-34.

По данным источника "Интерфакса", эти работы завод проводил в инициативном порядке. Речь шла, в том числе, об адаптации к бомбардировщику новых авиационных средств поражения и оснащении машин новыми средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В настоящее время Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова выпускает Су-34 в базовой комплектации. Ежегодно Воздушно-космические силы (ВКС) России получают на вооружение 16-18 фронтовых бомбардировщиков. В 2019 году производитель должен поставить Минобороны РФ последние 8 бомбардировщиков по текущему контракту, который завод выполняет с опережением графика.

Серийное производство Су-34 началось в апреле 2005 года. В 2008 году стороны подписали пятилетний контракт на поставку ВКС России 32 Су-34. Затем, в 2012 году, военное ведомство подписало с компанией еще один контракт на закупку 92 машин данного типа. Всего Минобороны РФ планирует закупить около 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые, по мнению военных, хорошо себя зарекомендовали в ходе сирийской кампании.

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника и способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Уничтожать воздушные цели самолет может в любое время суток и при любых метеорологических условиях.

На Су-34 используют управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с многоканальным применением. Кроме того, истребитель оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Также Су-34 обладает "развитой системой боевой живучести". Так, к примеру, на нем установлена бронированная кабина экипажа.

Дальность полета Су-34 - до 4 тыс. км. Максимальная скорость - до 1,9 тыс. км/ч. Боевая нагрузка - до 8 тонн. Самолет оборудован новейшей системой управления вооружением и системой дозаправки в воздухе.

Вместе с тем, 27 июня в ходе международного военно-технического форума "Армия-2019" Минобороны России и компания "Сухой" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК) подписали контракт на поставку ВВС России партии истребителей пятого поколения Су-57.

"В результате исполнения подписанного контракта Вооруженные Силы Российской федерации получат самый современный многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных и надводных целей противника с преодолением систем ПВО, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, а также разрушения системы управления действиями авиации противника", - сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

Первый самолет производитель передаст заказчику до конца 2019 года.

По данным ОАК, Су-57 пятого поколения обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя. Он оснащен принципиально новым комплексом авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа, что в значительной степени снижает нагрузку на летчика и позволяет ему концентрироваться на выполнении тактических задач. Бортовое оборудование нового самолета позволяет обмениваться данными в режиме реального времени как с наземными системами управления, так и внутри авиационной группы, а также выполнять задачи автономно.

Первый вылет Су-57 состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Затем, 8 апреля того же года, первый летный образец истребителя, а также комплексный наземный стенд для отработки оборудования и систем доставили на территорию летно-испытательной и доводочной базы ОАО "ОКБ Сухого" в подмосковном Жуковском. Завершив испытания систем и агрегатов на стендах, 29 апреля специалисты приступили к предварительным летным испытаниям самолета.

3 марта 2011 года на Авиационный завод имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) состоялся первый вылет второго летного образца Су-57. После проведения заводских испытаний он также был включен в программу предварительных испытаний.

Третий летный образец Су-57 выполнил первый полет 22 ноября 2011 года, после чего его также включили в программу предварительных испытаний.

Четвертый и пятый летные образцы Су-57 прибыли на аэродром Жуковского 17 января и 20 ноября 2013 года. Экипажи истребителей сами перегнали воздушные суда с Дальнего Востока.

"В результате испытаний получены надежные характеристики устойчивости и управляемости на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях, на малых и больших высотах полета, на закритических углах атаки. Проводится отработка бортового оборудования", - сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

Также специалисты успешно провели дозаправку истребителей в воздухе и изучили поведение самолета в различных конфигурациях.

"Основными текущими задачами летных испытаний являются отработка боевых режимов работы систем, стыковка с вооружением и его применение", - добавили в ОАК.

Обозреватель Наталья Пономарева

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