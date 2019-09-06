06.09.19 15:31

Фото "Интерфакса"

Interfax-Russia.ru – Туристический маршрут по винодельческим хозяйствам открылся в Севастополе. Эксперты считают, что в Крыму начался новый этап развития виноделия.

Первые туристы проехали по новому туристическому маршруту "Винная дорога" в Севастополе, сообщил "Интерфаксу" представитель проекта.

"Маршрут включает 10 винодельческих хозяйств Севастополя. В дальнейшем планируется включить еще два небольших хозяйства, пока же они не предлагают дегустации туристам", - рассказал представитель проекта.

В маршруте такие большие заводы как "Инкерман", "Золотая балка", "Усадьба Перовских", а также небольшие авторские хозяйства - винодельня Олега Репина, UPPA Winery, винный клуб "Бельбек" и другие.

Организован проект Ассоциацией виноградарей и виноделов Севастополя при поддержке правительства города. Он реализуется в рамках программы "Терруар Севастополь", которую правительство Севастополя утвердило в конце 2018 года. Данная программа предполагает увеличение площади виноградников в регионе до 10 тыс. га, а также создание до 20 винодельческих предприятий.

По данным департамента сельского хозяйства Севастополя, на сегодняшний день площадь плодоносящих виноградников в регионе достигает 4,28 тыс. га, в сфере виноградарства и виноделия работают 17 субъектов хозяйствования, три крупных винзавода, предприятия первичного виноделия, а также хозяйства, производящие авторские вина.

Весной 2019 года предприятия Севастополя планировали заложить около 500 га новых виноградников. "В прошлом году - это было порядка 160 га, до этого - еще 300-400 га. За последние 4 года все намеченные планы по увеличению земель, занятых под виноделие и виноградарство, а также по созданию новых рабочих мест - выполняются. Правительство Севастополя поддерживает виноделов региона - только в этом году субсидии составят около 330 млн рублей", - сообщила пресс-служба департамента сельского хозяйства города.

В частности, аграриям субсидируют из бюджета до 80% затрат на закладку и уход за виноградниками.

Согласно данным департамента, в 2018 году валовой сбор винограда в Севастопольском регионе увеличился на 4,2% по сравнению с показателем 2017 года - до 19,11 тыс. тонн. Средняя урожайность составила 44,55 ц/га винограда с площади около 4,29 тыс. га.

Как отмечают виноделы, терруар (совокупность всех почвенно-климатических факторов в регионе) Севастополя уникален и как нельзя лучше подходит для выращивания винограда, а значит и создания качественного вина.

"Наш виноградник растет на очень старом известняке, которому порядка 150 млн лет. У нас не слишком жарко и не слишком холодно, и достаточное количество влаги, которое необходимо винограду. Именно поэтому мы здесь разбили виноградник", - рассказал журналистам владелец винодельни UPPA Winery Павел Швец.

По его словам, в хозяйстве 12,5 га виноградников, что позволяет делать около 50 тыс. бутылок вина в год. При этом владелец не планирует расширять производство, поскольку, по его мнению, вина на маленьких предприятиях получаются более интересные и качественные, потому что у винодела есть возможность отсортировать весь урожай "ягодка к ягодке". Всего в линейке винодельни 39 наименований вин.

"Я начал свой проект в 2008 году, в 2006 году купил землю. За это время вокруг появилось аж 11 предприятий. Здесь, наверное, самая дорогая земля в плане виноградарства в Крыму и чуть ли не во всей России. Но здесь есть потенциал для создания супер-качественных вин", - отметил Швец.

Он уточнил, что уникальность вин, в первую очередь, зависит от почвы, на которой произрастает виноград. Поэтому на его виноградниках не используют ядохимикаты, стараюсь максимально сохранить местную флору. Кроме того, прибрежная полоса в Крыму, его южный берег – Севастополь, Евпатория – это та зона, где не бывает очень низких температур, способных навредить винограду. При этом уже в районе Симферополя не получится вырастить качественный виноград для промышленных объемов производства.

Вместе с тем, Швец отметил, что в Крыму пока еще нет своего устоявшегося стиля вина, поэтому виноделы могут экспериментировать и создавать интересные вина.

"Сегодня мир вина другой. Мы тот регион, в котором нет устоявшихся традиций создания вин в определенном стиле, у нас нет никаких правил, что мы можем использовать, а что нет. Мы можем делать что угодно. Поэтому все современные вещи, которые в мире приживаются, мы используем эти приемы и у себя", - добавил винодел.

В свою очередь Олег Репин, владелец одной из виноделен в Севастополе, также считает, что земля в Севастопольском регионе как нельзя лучше подходит для выращивания винограда.

"Я постоянно говорю своим гостям, что севастопольская земля – это по-настоящему национальное достояние нашей Родины в плане виноградарства и виноделия. Земля уникальная, климат очень комфортный для выращивания винограда. Все это в комплексе позволяет получать хорошую ягоду и делать из нее вина самого высокого качества", - рассказал Репин журналистам.

Он уточнил, что на его участках сейчас высажено около 6 га винограда. Еще на 3 га виноград высадят весной 2020 года. В будущем у Репина будет около 10 га виноградников, что позволит ему выпускать около 50 тыс. бутылок вина в год. Сейчас же он выпускает около 15 тыс. бутылок, при этом часть винограда закупает у соседних хозяйств в Крыму.

"На пустых участках посажу кокур белый – наш крымский автохтон. История с местными сортами востребована. Вообще, я считаю, что у каждого винодельческого региона должно быть свое лицо, свой стиль, поэтому делаем ставку на наши местные сорта", - отметил Репин.

Он сообщил, что большой скачок в объеме выращивания винограда в Крыму был в 70-е годы. Тогда был зафиксирован максимум площадей под виноградниками в Крыму – 157 тыс. га, сейчас же виноградников на полуострове всего лишь около 20 тыс. га.

"Разница практически в восемь раз. Это был колоссальный объем на тот период. Сейчас мы думаем, что будет очередная эпоха развития виноградарства и виноделия. Надеемся, что производство снова будет расти", - добавил Олег Репин.

В то же время владелец винного клуба "Бельбек" Сергей Бескоровайный отметил, что виноделие в России начинается практически заново.

"На сегодняшний день виноделие в России начинается практически с чистого листа, что в Краснодарском крае, что здесь в Крыму. Промежуток в пять лет, в течение которого люди занимаются виноделием - вообще ни о чем не говорит", - сказал Бескоровайный журналистам.

Он рассказал, как в 2013-2014 годах в Краснодаре на винодельческих конкурсах встречался с иностранными сомелье, входящими в судейские бригады, которые отмечали, что российские белые вина очень кислотные, а красные пить вообще невозможно.

"На сегодняшний день я сам вижу, что все удивлены. Потому что с белыми винами очень все хорошо получается, красные тоже "подтягиваются". Вопросов все меньше и меньше. Люди с каждым годом делают все лучше и лучше. Я сам езжу по выставкам, пробую. Т.е. за этот промежуток в пять лет с 2014 года я вижу везде подъем, подъем именно в качестве", - пояснил винодел.

Он рассказал, что история его хозяйства началась в 2012 году, а первые вина увидели свет в 2015 году. Однако все это время вина делались на чужих производствах, сейчас же винодельня закупила свое оборудование.

"У нас здесь все начинается с чистого листа. Буквально недели три назад мы получили лицензию на производство продукции. В 2020 году вино будет продаваться напрямую без каких-либо посредников, поэтому будет гармония по цене. Линия разлива будет работать в следующем году", - уточнил Бескоровайный.

По его словам, винодельня выпускает около 15 тыс. бутылок в год, в планах выпускать около 80 тыс. бутылок. Площадь виноградников хозяйства на сегодняшний день составляет около 12 га. Н этих землях винодел выращивает такие сорта как пино нуар, каберне фран, мерло, каберне-совиньон и другие.

"Сначала ты делаешь анализ почвы, а потом принимаешь решение, что сажать. Много очень соблазнов посадить какие-то экзотические сорта, но это вопрос большого риска. Был неправильно, скажем так, оценен каберне-фран, а оказывается, он очень хорошо чувствует себя на наших землях, прекрасный урожай и здоровское вино", - добавил винодел.

По данным правительства Севастополя, в настоящее время виноделы города получают господдержку в рамках программы "Терруар Севастополь", которая предполагает повышение туристической привлекательности региона и развитие виноделия. Проект "Винная дорога" в рамках этой программы позволит путешественникам познакомиться с винным достоянием города. Маршрут проходит по существующей дороге, которую планируют развивать и дальше. Вдоль маршрута появится необходимая инфраструктура - магазины, гостиницы, винодельни и рестораны.

Кроме того, программа предусматривает обучение специалистов винодельческой отрасли. В частности, в этом году Севастопольский госуниверситет запустил профильный магистерский курс по управлению виноградарско-винодельческим предприятием. Учащиеся будут разрабатывать проекты, начиная от выбора участка под виноградник и заканчивая реализацией готового вина. В программу обучения включены дисциплины технологичного виноградарства и виноделия, винного маркетинга, туризма и права, экономики и менеджмента на винодельческом предприятии, точных и информационных технологий производства.

Обозреватель Ксения Новикова

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