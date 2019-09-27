Скандал в обители милосердия

27.09.19 14:59

© РИА Новости. Виталий Белоусов

Interfax-Russia.ru – Делом обвиняемого в педофилии настоятеля обители милосердия в Оренбуржье займутся следователи из Москвы. Защита священника обжаловала его арест.

Настоятеля Саракташской обители в Оренбургской области протоиерея Николая Стремского, воспитывающего около 70 приемных детей, задержали поздно вечером 23 сентября. По данным местных СМИ, священник был задержан в связи с жалобами его приемных детей.

На следующий день ему было предъявлено обвинение по п.б ч.4 ст.131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), ч.3 ст.135 (развратные действия в отношении двух или более лиц), ст.156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), и Стремский был допрошен в качестве обвиняемого.

25 сентября Ленинский районный суд Оренбурга избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Видео из зала суда было выложено на оренбургском портале orenday.ru.

Как следует из текста постановления, зачитанного судьей, Стремский является руководителем православной организации Свято-Троицкая Симеонова обитель Милосердия, директором частной православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского и председателем НКО "Дом милосердия".

По уголовному делу в качестве потерпевших признаны "семь несовершеннолетних и малолетних лиц, находящиеся под опекой Стремского или удочеренные им".

В своем ходатайстве об аресте следователь указывал, что Стремский обвиняется в совершении умышленных преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, и "имеет обширные связи в правоохранительных органах, органах государственной власти и криминальных кругах".

В зачитанном судьей постановлении указано, что в ходе проведения обыска по месту жительства Стремского и его ближайшего окружения были обнаружены документы, "свидетельствующие о приобщении большого количества дорогостоящих объектов недвижимого имущества как на территории РФ, так и за ее пределами".

Поэтому следствие, ходатайствуя об аресте, ссылалось "на то, что Стремский, находясь на свободе, может угрожать находящимся в зависимости от него потерпевшим и свидетелям, (...) а также, обладая значительным количеством недвижимого имущества за территорией РФ, может скрыться".

В свою очередь обвиняемый и его защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, мотивируя свою позицию тем, что Стремский является действующим священнослужителем, исключительно положительно характеризуется должностными лицами по месту проживания. Они отмечали его миссионерскую деятельность и неоднократное награждение орденами и госнаградами.

В 2006 году отец Николай, глава самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были "Красный Крест" и правительство РФ.

Кроме того, адвокаты обращали внимание, что в СИЗО запрещается ношение православного креста, что "для священнослужителя немыслимо".

По словам защитников, Стремский отрицает свою причастность к инкриминируемым преступлениям, ссылаясь на то, что рассказы детей являются вымышленными.

Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина протоиерей Николай Стремский запрещен в священнослужении на время ведения следствия.

Кстати, несколько лет назад Стремский также был запрещен в служении. В 2015 году его задержали за пьяную езду и неповиновение полицейским. После этого отец Николай стал фигурантом уголовного дела, и Оренбургская епархия на несколько месяцев запретила его в служении.

Кроме Стремского Ленинский районный суд заключил под стражу двух родственников настоятеля Саракташской обители – его приемную дочь и ее супруга, которые обвиняются по п."а", "д", "ж", ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы группой по предварительному сговору; в отношении заведомо несовершеннолетнего; в отношении двух или более лиц).

В администрации Саракташского района Оренбургской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что Стремский с родственниками характеризовались "до этого случая положительно".

Ситуацию с детьми из оренбургской обители взяли на контроль региональные власти. Один приемный и восемь опекаемых детей взяты на полное государственное содержание и размещены в образовательных организациях. 26 постояльцев Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия обеспечены питанием и всем необходимым. В правительстве отмечают, что просьб и жалоб от проживающих в приюте не поступило.

В свою очередь представитель Оренбургской епархии сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что настоятелем обители милосердия после ареста Стремского временно назначен протоиерей Иоанн Кочанкин.

"Судьбой детей (воспитывающихся в обители - ИФ) занимается служба опеки", – сказал собеседник агентства. По его данным, Стремский с 1990 года воспитывал 72 детей, большинство из них выросли и разъехались.

Со своей стороны губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Саракташе работали главы двух областных министерств – социальной защиты и образования, чтобы оценить в каких условиях и как воспитываются дети. Оценку произошедшему даст суд.

"На мой взгляд, не имеет значения, кем работал или кем служил человек, совершивший преступление – священником, генеральным директором или дворником. У нас светское государство, и закон един для всех. Страшнее, что в самом низком преступлении подозревается отец. Тот, кто должен быть защитой и опорой – особенно для приемных детей, которых не раз обманывали взрослые", – написал глава региона в своем Инстаграме.

Расследованием уголовного дела займется центральный аппарат Следственного комитета РФ. Уже проведено более 17 обысков и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела, допрошено большое количество свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

По данным следствия, с января по август 2018 года Стремский "неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также совершил изнасилование одной из них".

Кроме того следствие установило, что приемная дочь священнослужителя Елена Стремская и ее супруг Виктор Щербаков "в августе 2018 года заперли трех несовершеннолетних потерпевших в гаражном помещении, где удерживали на протяжении продолжительного времени".

Семерым несовершеннолетним, признанным потерпевшими, оказана психологическая помощь.

Со своей стороны адвокат настоятеля обжаловал арест своего подзащитного. Как сообщил представитель Ленинского районного суда Оренбурга агентству "Интерфакс-Поволжье", если судья примет решение о ее принятии, жалоба будет направлена для рассмотрения в Оренбургский областной суд.

Обозреватель Анастасия Николаева

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