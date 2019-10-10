Экологически небезопасно

10.10.19 16:28

© РИА Новости. Сергей Гунеев

Interfax-Russia.ru – Эксперты установят потенциальную опасность для природы после новой утечки промотходов на АО "Полиэф". Причины "регулярных инцидентов" обсудят с руководством химзавода.

Об утечке стоков на химзаводе в Башкирии стало известно вечером 9 октября. По данным республиканского ГУ МЧС, на АО "Полиэф" (Башкирия, входит в "СИБУР") в городе Благовещенск обвалился фрагмент стены одного из резервуаров, в котором хранились подготовленные для очистки стоки, и из него вытекло 8 тонн производственных стоков. При инциденте никто не пострадал.

Предприятие частично приостановило производственный процесс и сообщило о создании комиссии по расследованию причин происшествия.

"Полиэф" – единственный производитель терефталевой кислоты в России, выпускает терефталевую кислоту и полиэтилентерефталат – сырье для производства пищевой упаковки.

Совместно с профильными службами региона – МЧС, коммунальными службами – в рамках оперативных мер сточные воды из аварийного резервуара откачали в другие емкости. Также начали строить дамбы, изолирующие площадь загрязнения. В качестве дополнительной меры "Полиэф" временно снизил производственную нагрузку на очистные сооружения, которые работают в штатном режиме.

По предварительным данным, обрушение фрагмента стенки резервуара произошло из-за "скрытых конструктивных особенностей объекта".

Комиссия предприятия по расследованию причин происшествия установила, что проверки технического состояния резервуара проводились в надлежащем графике и состояние резервуара нареканий не вызывало. Окончательные выводы будут сделаны после тщательного расследования.

Вместе с тем на "Полиэфе" обращают внимание, что в состав сточных вод предприятия входят органические вещества низких классов опасности, близкие по химическим свойствам к бытовому уксусу.

Мониторинг качества питьевой воды раз в час проводят специалисты "Уфаводоканала". Проверка показала, что все параметры не превышают нормативных значений.

"На данное время полученные результаты анализов по показателям качества питьевой водопроводной воды соответствуют нормативным требованиям", – сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник пресс-службы ведомства.

По его словам, исследования проводятся в селе Ильино-Поляна (Благовещенский район), в устье реки Изяк в месте ее впадения в реку Уфа, в Уфе, в створе ковшового водопровода на южном водозаборе. Также пробы отбираются из резервуаров чистой воды во всех водозаборах.

Совместно с профильными службами региона предприятие прорабатывает дальнейший план по ликвидации последствий произошедшего и недопущению в будущем подобных ситуаций.

"Пострадавших, как и угрозы здоровью людей, к счастью, нет. Но мы создали комиссию и направили на место утечки все возможные силы и средства, поскольку, учитывая масштабы предприятия – сложно представить себе меры безопасности, которые были бы излишними", – написал на своей странице в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

Вместе с тем он намерен обсудить участившиеся аварии на предприятии с его руководством и акционерами.

"Будем, помимо всего прочего, выяснять, с чем связаны регулярные инциденты на "Полиэфе", а также ставить вопрос о компенсации и о дополнительных мерах, которое предприятие обязано предпринять в контексте экологической безопасности", – подчеркнул он.

Завод в конце июля уже становился источником загрязнения реки Изяк – тогда специалисты собрали в реке более 500 кг мертвой рыбы.

"Было обнаружено три канализационных колодца в 50 метрах от огражденной территории предприятия "Полиэф", в 30 метрах от территории предприятия - еще одна выводная труба, в других местах (...) аналогичные трубы", – озвучил позже итоги проверки замруководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов.

По его данным, сточные трубы "не были отражены в действующих технических схемах предприятия и, по мнению руководства, предназначались для стока ливневых вод". По мнению специалистов, попавшие в реку органические соединения резко снизили уровень кислорода в воде, что, в свою очередь, вызвало гибель рыбы.

После происшествия предприятие законсервировало обнаруженные трубы, а ливневые стоки были выведены на очистные сооружения.

В свою очередь глава СИБУР Дмитрий Конов проинформировал журналистов, что причиной массовой гибели рыбы, скорее всего, стали пуско-наладочные работы на АО "Полиэф" и дожди.

"То, что мы видим – определенное сочетание факторов, которые в обычном технологическом процессе не должны были и не могли случиться, произошли из-за того, что у нас шли пуско-наладочные работы и из-за того, что была достаточно жесткая ситуация с дождями. В итоге по разным видам систем водоотвода произошло смешение, которое привело к негативным результатам", – сказал он.

Конов предположил, что "ущерб был незначительный".

"Правоохранительные органы посмотрят, что было конкретно, и дальше будет на нас (возложена обязанность принятия - ИФ) необходимых компенсационных мер, которые мы сделаем", – заверил глава холдинга.

На этот раз, как сообщила замминистра природопользования и экологии Башкирии Елена Щекина, экспресс-анализы не подтверждают попадание промышленных стоков из резервуара АО "Полиэф" в водоемы Благовещенска. В случае загрязнения стоками уровень кислорода в воде резко падает, как это произошло в августе текущего года, когда стоки предприятия оказались в реке Изяк, напомнила она.

"Первый объект, который на пути (стоков - ИФ) – река Казмышла. Экспресс-анализ воды показал, что кислород в Казмышле есть", – сказала чиновница. Она пояснила, что для определения в воде таких загрязнителей, как терефталевая кислота, требуется двое суток.

"Пробы забраны, количественные показатели будут завтра", – добавила Щекина.

В свою очередь руководитель пресс-службы республиканского ГУ МЧС Алик Шарафутдинов рассказал агентству "Интерфакс-Поволжье", что в зоне возможного воздействия от утечки промышленных отходов на АО "Полиэф" в Башкирии нет населенных пунктов и предприятий.

Качество питьевой воды в близлежащих водных объектах соответствует нормативу по 105 показателям, превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано. Контроль за состоянием воды продолжается, уточнил он.

В настоящее время, по словам Шарафутдинова, ведутся аварийно-восстановительные работы.

На место происшествия также выехала следственно-оперативная группа в составе следователей территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата регионального управления СК России. Специалисты проведут исследования для оценки опасности потенциальной угрозы и причинения вреда здоровью человека и окружающей среде. Опрашиваются работники и руководство предприятия, устанавливаются причины происшествия, изучается техническая и разрешительная документация на поврежденное хранилище.

Свою проверку с привлечением специалистов территориальных управлений Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Минэкологии Башкирии организовала и прокуратура республики. Прокуратура также даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц промышленного объекта и контрольно-надзорных органов.

Обозреватель Анастасия Николаева

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