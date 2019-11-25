С новым названием

25.11.19 15:06

© РИА Новости. Григорий Сысоев

Interfax-Russia.ru – Обновленный внедорожник Chevrolet Niva может выйти под другой маркой.

Проект по созданию Chevrolet Niva нового поколения бы запущен GM-АвтоВАЗ (совместное предприятие ОАО "АвтоВАЗ" и General Motors в Тольятти, выпускает автомобили Chevrolet Niva с 23 сентября 2002 года) еще в 2012 году. Общий объем инвестиций в проект оценили приблизительно в 6 млрд 200 млн рублей, а для его реализации на территории ОЭЗ "Тольятти" на площади 20 га планировали возвести корпуса кузовного и прессового производств, а также инженерной лаборатории.

Необходимую поддержку GM-АвтоВАЗу пообещали оказать и региональные власти, заинтересованные в запуске производства. В 2013 году компания на базе дочернего предприятия ООО "Джей Ви Системз" даже начала возведение производственных корпусов для выпуска внедорожника Chevrolet Niva нового поколения на территории ОЭЗ.

Разработкой Chevrolet Niva нового поколения занималась интернациональная команда: ведущий дизайнер проекта Ондрей Коромаз (родился в Чехословакии, гражданин Австралии, работает в GM China – штаб-квартира в Шанхае), итальянское дизайн-бюро Blue Engineering и команда инженеров GM-АвтоВАЗ, работающая над обеспечением полного соответствия характеристик автомобиля российским условиям эксплуатации.

Уже в июне 2014 года на Московском международном автосалоне-2014 был представлен концепт нового поколения внедорожника, который, по мнению разработчиков, как нельзя лучше отображал главную концепцию Chevrolet – "Find New Roads".

По словам представлявшего концепт Джеффри Гловера, занимавшего тогда пост генерального директора СП GM-АвтоВАЗ, "несмотря на брутальный, по-настоящему агрессивный внешний вид, новый автомобиль органично впишется и в среду мегаполиса, а его очевидная практичность и пригодность к дорогам любого типа непременно будут оценены современными покупателями, привыкшими к активному отдыху и абсолютной свободе передвижения".

Изначально выпуск обновленного внедорожника был назначен на 2015 год, но позже начало производства перенесли на год. При этом уже весной 2015 года были завершены испытания ходовых макетов – "мулов", которые тестировались в Европе; на предприятии приступили к компоновочной сборке, чтобы потом провести испытания прототипов в лабораторных условиях для калибровки двигателя и трансмиссии; затем планировались динамические испытания на полигонах Европы.

Акционеры СП – General Motors и ОАО "АвтоВАЗ" – оценили постановку автомобиля на конвейер в 4 млрд рублей. Региональные власти обещали предоставить гарантии для получения льготного кредита или помочь включить проект в федеральную программу.

Однако проект по производству новой Chevrolet Niva был приостановлен, а американский концерн General Motors заявил о реструктуризации всего своего бизнеса в России. При этом полностью от создания нового внедорожника компания не отказывалась.

К вопросам финансирования проекта вернулись в середине 2016 года. Причем начало производства Chevrolet Niva второго поколения мощностью 120 тыс. автомобилей в год оценивалось в 12-14 млрд рублей. В качестве возможных кредиторов проекта назывались Сбербанк, Газпромбанк и Промсвязьбанк. В итоге на ПМЭФ-2016 было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и Сбербанком.

Наряду с этим СП обсуждало с профильными ведомствами возможность получения госгарантий финансирования выпуска нового поколения автомобиля Chevrolet Niva. Минпромторг РФ поддержал заявку GM-АвтоВАЗ. В министерстве нашли "приемлемыми" финансовые показатели проекта, и положительное заключение вместе со всей информацией по проекту были направлены в правительство.

На тот момент полная стоимость проекта оценивалась в 21 млрд 570 млн рублей, из которых треть составляли собственные средства ЗАО "Джи Эм-АвтоВАЗ" (6 млрд 570 млн рублей), 70% – кредиты банков (15 млрд рублей). При этом объем требуемой господдержки составлял 10 млрд рублей.

Предполагалось, что проект будет включать собственное сварочное производство кузовов (700 дополнительных рабочих мест и сохранение свыше 1 тыс. 200 действующих рабочих мест на основном производстве). Начало серийного производства намечали на январь 2019 года.

Одобрение госгарантий подтвердили в пресс-службе "GM-АвтоВАЗа", оговорившись, правда, что "решение о финансировании проекта в настоящее время еще не принято".

В свою очередь вице-премьер РФ Аркадий Дворкович уточнял, что "GM-АвтоВАЗ" должно представить в банки уточненную окончательную финансовую модель проекта производства нового поколения внедорожника Chevrolet Niva.

В интервью "Интерфаксу" вице-премьер признал, что проект "сложный", но напомнил, что стороны договорились обновить финансовую модель и рассмотреть "на соответствующих двух советах директоров", после чего она будет "представлена банкам для возможного финансирования".

По его словам, если финансовая модель будет понятна и одобрена Сбербанком, как банком, который в принципе проявил интерес к этому вопросу, то государство будет готово предоставить проекту гарантии.

Между тем "GM-АвтоВАЗ" и Сбербанк не сошлись в вопросах условий финансирования проекта. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения, по итогам нескольких совещаний стороны так и не пришли к окончательному решению по способам его реализации.

СП начало поиск другого банка, который бы предоставил финансирование без гарантий акционеров. Заинтересованность в предоставлении такого финансирования, в частности, выразил Евразийский банк развития (ЕАБР). "GM-АвтоВАЗ" направило в Минэкономразвития РФ письмо с позицией банка и индикативными условиями кредитования проекта.

Основные индикативные условия ЕАБР предполагали реализацию проекта за счет невозобновляемой кредитной линии с лимитом до 9 млрд 700 млн рублей, процентной ставкой 13% годовых на время инвестфазы, после окончания инвестфазы – ключевая ставка ЦБ + 3%. Срок кредита – до 8 лет, период доступности – до 24 месяцев. Банк привел ряд активов в качестве возможного обеспечения, в том числе 100% долю заемщика, ипотеку земельных участков и недвижимости, входящих в производственный комплекс, залог прав аренды земельных участков, оборудования, материальных и нематериальных активов, госгарантии на сумму до 5 млрд рублей и др.

В Минэкономразвития в свою очередь указали на то, что действующее законодательство не позволяет предоставлять госгарантии по кредитам международных банков, которым является ЕАБР. Соответствующие госгарантии предоставляются по кредитам российских банков, имеющих лицензию ЦБ на осуществление банковских операций, а также по кредитам ВЭБа, отмечалось в материалах Минэкономразвития. В связи с этим министерство рекомендовало ЗАО "Джи Эм-"АвтоВАЗ" совместно с ЕАБР проработать вопрос финансирования проекта со стороны банка при наличии других обеспечительных мер либо рассмотреть привлечение российских кредитных организаций.

В итоге проект был заморожен. Тем не менее, по информации CARscope.ru, Chevrolet Niva следующего поколения уже практически готова. По данным издания, сейчас идут переговоры о том, чтобы GM продал свою долю в совместном с "АвтоВАЗом" предприятии. Тогда и производственные мощности, и право на выпуск модернизированной "Нивы", и новое название отойдут новым владельцам. Самым вероятным покупателем является альянс Renault-Nissan – переговоры об этом уже ведутся.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"