Подсчитали ущерб

03.12.19 15:15

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Ущерб от массовой гибели пчел в Удмуртии оценили в 1,5 млн рублей. Гибель пчел затронула 30 регионов России.

О массовой гибели пчел в четырех районах Удмуртии стало известно в начале июля. Тогда специалисты Главного управления ветеринарии республики начали обследование пасек, на которых была зафиксирована гибель пчел и обратились к владельцам пасек с просьбой сообщать обо всех подобных случаях. Ученые предположили, что причиной массовой гибели пчел в Удмуртии могли стать ядохимикаты для обработки рапса.

"Основная причина – в средствах защиты растений, которыми обрабатываются сельскохозяйственные культуры, в первую очередь рапс. Посевы рапса в структуре посевных площадей Удмуртской Республики в последнее время резко увеличились", – сообщил руководитель НИИ сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Андрей Леднев.

Он уточнил, что рапс является хорошим медоносом, но в составе химических средств, которые используются для его защиты от вредных насекомых и болезней, есть токсичные для пчел препараты.

"По большому счету, увеличение средств химизации очень пагубно сказывается на всем биологическом разнообразии природы: гибнут не только пчелы, но и муравьи, черви, другие насекомые. Просто по пчелам это наиболее хорошо видно", – добавил ученый.

По его словам, сельхозпроизводители по закону обязаны были за несколько дней предупреждать об обработках рапса этими химикатами, чтобы пчеловоды успевали закрыть пчел в ульях.

"В нормативной базе это все прописано, но на практике не всегда соблюдается, что и привело к этому трагическому событию", – резюмировал Леднев.

Он рассказал, что если землепользователь обработал посевы химикатами, но не проинформировал об этом население, пчеловоды смогут по суду взыскать с него прямые потери – стоимость покупки нового роя и недосбор меда.

"Для того, чтобы выиграть суд, каждый пчеловод должен послать на экспертизу образцы мертвых пчел, меда и обработанных ядохимикатами растений. Если везде обнаружится одно и то же токсичное соединение, то сельхозпроизводитель будет обязан оплатить все прямые потери пчеловодам", – уточнил он.

Позже лабораторные исследования действительно подтвердили наличие химикатов для защиты растений в телах погибших пчел. К середине июля гибель пчел с признаками отравления была установлена на 40 пасеках граждан и индивидуальных предпринимателей, находящихся в восьми районах Удмуртии. По результатам административного расследования вынесено постановление о привлечении одного из сельхозтоваропроизводителей к ответственности по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил).

К концу июля массовая гибель пчел была зафиксирована уже на 49 пасеках в восьми районах республики, и в ГУ ветеринарии Удмуртии продолжали поступать обращения о гибели пчел, а к середине августа из-за обработки полей ядохимикатами в Удмуртии пострадало 213 пасек.

Массовая гибель пчел в Удмуртии прекратилась после завершения цветения рапса и обработки его пестицидами.

Точные данные по гибели пчелосемей собрать затруднительно, поскольку в Удмуртии более 90% пасек принадлежат личным подсобным хозяйствам, а структура, которая курировала бы пчеловодство, в республике отсутствует. Но по оценке главного научного сотрудника НИИ сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Лидии Колбиной, основанным на личном общении с пчеловодами, счет погибших пчелиных семей идет на сотни, а ослабленных до критического уровня – на тысячи.

При этом, по ее словам, помимо очевидных убытков для пчеловодов, существует опасность не просто резкого снижения качества меда, но наличия в нем остатков ядовитых веществ, входящих в пестициды.

"Самое страшное, что сейчас появилось очень много пестицидов, которые непонятно где покупают. Они могут быть фальсифицированными – есть мнение, что это фальсификаты из Китая, которые закупаются нелегально и стоят в разы дешевле. Поэтому погибают не только пчелы, но и другие насекомые-опылители, даже поступают сигналы о том, что птицы гибнут", – рассказала научный сотрудник.

По ее мнению, для того чтобы эта ситуация не повторилась, необходим более тщательный контроль взаимодействия пчеловодов с сельхозтоваропроизводителями.

Колбина считает, что ущерб пчеловодам должны возмещать сельхозтоваропроизводители, по вине которых погибли пчелы.

"Сейчас министерство сельского хозяйства пытается часть ущерба возместить тем пчеловодам, которые имеют весь пакет документов в доказательство, что пчелы погибли от пестицидов. У меня сразу возникает вопрос: почему должно платить министерство сельского хозяйства, если есть конкретный человек - фермер, агроном, директор хозяйства, которые обрабатывают эти поля? Они должны оплатить ущерб пчеловодам", – сказала она.

В сентябре суд признал виновной в нарушении ветеринарно-санитарных правил агрофирму ООО "Восток-Агро", не уведомившую пасечников о применении опасных для пчел химикатов в Малопургинском районе. Организацию привлекли к административному штрафу в размере 10 тыс. рублей. На суде директор компании свою вину не отрицал, с протоколом об административном правонарушении согласился.

Вместе с тем ущерб от гибели пчел в Удмуртии Минсельхоз оценил в 1 млн 500 тыс. рублей. При этом, как сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова, лишь около десятка пчеловодческих хозяйств в Удмуртии смогли подтвердить, что массовая гибель пчел летом произошла от применения ядохимикатов.

По ее словам, Минсельхоз подготовил положение по возмещению убытков пчеловодам, и до конца года эта сумма будет выплачена тем, кто сумел официально подтвердить свой статус и гибель своих пчелосемей от пестицидов, примененных для обработки рапсовых полей.

Получатель субсидии, претендующий на получение государственной поддержки, должен выполнить ряд условий. Так, на каждой пасеке должен быть ветеринарно-санитарный паспорт, подписанный главным ветврачом района и заверенный печатью районной или городской станции по борьбе с болезнями животных. Именно паспорт, по ее словам, является учетным документом, и в нем должны быть отражены характеристика пасеки, ее ветеринарно-санитарное состояние, эпизоотическая обстановка, данные лабораторных исследований, результаты проведенных лечебно-профилактических мероприятий.

Глава Минсельхоза Удмуртии также сообщила, что в настоящее время разрабатывается электронная карта земель сельхозназначения республики, до конца года будут оцифрованы земли шести муниципальных районов. На картах также будет размещена информация по местоположению пасек.

"Чтобы исключить повторения ситуации, мы эту информацию в обязательном порядке доведем до муниципальных образований и каждого сельхозпредприятия в отдельности", – сказала Абрамова.

Она напомнила, что согласно требованиям действующего законодательства, сельхозтоваропроизводители обязаны заблаговременно, но не менее чем за двое суток перед началом проведения обработки, оповещать население и ветеринарную службу о местах и сроках обработок, используемых препаратах и способах их применения. Кроме этого они должны оповещать пчеловодов пасек, расположенных в радиусе не менее 7 км от места применения пестицидов, и предупреждать их о необходимости принятия мер по охране пчел от возможного отравления.

По словам Абрамовой, министерство также будет вести разъяснительную работу с владельцами пасек и сельхозпредприятиями.

Впрочем, Удмуртия в текущем году оказалась не единственным российским регионом, где была зафиксирована массовая гибель пчел. Подобные случаи были отмечены в Саратовской, Липецкой, Курской, Тульской, Брянской и Ульяновской областях, Башкирии, Татарстане, Марий Эл, а также в Алтайском крае. Везде возможной причиной называются грубые нарушения сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов.

Всего, как сообщил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов, случаи гибели пчел отмечались в 30 регионах страны.

"В регионах погибло от 5% до 30% - есть такие примеры. В некоторых (регионах) вообще ни одна пчела не погибла", – сказал он.

По его словам, причиной массовой гибели пчел в этом году стало "абсолютно неграмотное использование ядохимикатов и пестицидов теми специалистами в кавычках, которые находятся в штате фермерских хозяйств или агрохолдингов". Сейчас эта сфера осталась без внимания государственных контролирующих органов – "и пошли нарушения", добавил глава союза пчеловодов.

Проблему спровоцировало и резкое увеличение посевов рапса в этом году, и борьба с борщевиком, который уничтожают с применением гербицидов. По мнению Бутова, необходимо исключить применение подобных веществ, поскольку при этом уничтожается все живое в почве – чтобы предотвратить неконтролируемое распространение, в том числе, борщевика, следует уничтожать его семена.

Глава союза пчеловодов отметил, что массовая гибель пчел привела к снижению производство меда в России. Впрочем, это не приведет к дефициту меда.

По оценке президента Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфира Маннапова, массовая гибель пчел в ряд регионов России грозит экономике ущербом более чем в 1 трлн рублей.

Как пояснил Маннапов журналистам, эта сумма высчитана из данных по энтомофильным сельхозкультурам (культуры, которые опыляются пчелами), которые выращиваются в РФ.

"Мы обсчитали их стоимость, и по итогам оказалось, что при уничтожении хотя бы 30% пчел мы теряем порядка 0,5 трлн рублей, а если гибель, как сейчас, составляет 60%, то мы теряем триллион рублей", – сказал он.

В свою очередь председатель правления Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан предложил для недопущения подобной ситуации в будущем восстановить полномочия Россельхознадзора по контролю за производством и оборотом пестицидов и другой агрохимической продукции.

Также, считает он, следует доработать нормативно-правовые акты, которые касаются пестицидов, и инициировать создание закона о пчеловодстве. Многие регионы уже приняли соответствующие документы, но нужен акт федерального значения, отметил Тастан.

При этом он обратил внимание на то, что бесконтрольное применение пестицидов, которое считается основной причиной массовой гибели пчел, угрожает не только насекомым: зафиксированы случаи гибели птиц, также после применения химикатов на ухудшение самочувствия пожаловались жители одного из алтайских сел.

По данным Россельхознадзора, на протяжении последних восьми лет в стране не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и других агрохимикатов. Это приводит к тому, что токсичные для многих насекомых и опасные для животных и людей соединения распространяются на огромные территории, проникают в почву, водоемы и растения.

Обозреватель Анастасия Николаева

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