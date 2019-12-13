Санкции с продолжением

13.12.19 17:41

Ожидаемое решение: ЕС продлил антироссийские санкции на полгода

Interfax-Russia.ru - Евросоюз продлил на полгода экономические санкции в отношении России. Это решение не стало неожиданностью для Москвы.

Европейский совет, накануне заседавший в Брюсселе, одобрил политическое решение о продлении на 6 месяцев пакета экономических санкций в отношении России, изначально принятых в 2014 году. До этого Совет ЕС продлевал санкции 27 июня, их действие было ограничено 31 января 2020 года.

Уже ставшее традиционным решение Евросовета было принято на основе сообщений, сделанных главам государств и правительств канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном о выполнении минских соглашений по итогу четырехсторонней встречи России, Украины, Германии и Франции в "нормандском формате" в Париже.

"Это была возможность для обмена мнениями о ситуации в регионе, и это была, как вы конечно знаете, возможность принять решение о продлении на шесть дополнительных месяцев санкций, так как мы считаем, что выполнение минских соглашений остается для нас чрезвычайно важным пунктом", - отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Относительно этого пункта мы будем очень внимательны и активны в будущем", - заключил глава Евросовета.

Согласно процедуре ЕС, Совет Евросоюза должен принять юридическое решение о продлении экономических ограничительных мер, которое вступит в силу после опубликования в "Официальном журнале" Европейского союза.

Ограничительные меры в отношении России власти ЕС вводят и продлевают с марта 2014 года. Как отмечают в институтах ЕС, эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации на Украине".

Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, вводит ограничения в отношении Крыма и Севастополя.

Наиболее распространенный вид санкций - это персональные рестрикции. Речь идет о замораживании финансовых авуаров и об ограничениях на въезд на территорию Евросоюза для лиц и организаций, чья деятельность была, по оценке ЕС, связана с "подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Эти меры были введены в марте 2014 года, а списки подсанкционных лиц и организаций периодически пополняются. Эти санкции продлеваются каждые полгода.

В июле и сентябре 2014 года ЕС ввел секторальные экономические санкции - направленные на определенные секторы российской экономики.

В марте 2015 года главы государств и правительств приняли решение увязать этот санкционный режим с полным выполнением минских соглашений, ожидавшимся в конце декабря 2015 года. В Брюсселе настаивают на выполнении Россией договоренностей, и эти ограничительные меры продлевают каждые полгода.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что украинская сторона постарается изменить некоторые положения минских соглашений, в частности по вопросу передачи границы под контроль Киеву.

"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Мы должны с вами понимать, что со времен "Минска" прошло четыре года, все меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что не моя команда подписывала "Минск", но мы, как власть, должны выполнять те условия, на которые пошла тогдашняя власть. Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить, и будем менять", - сказал он в эфире телеканала "1+1".

Зеленский подчеркнул, что тот же пункт о передаче Украине под контроль границы с Российской Федерацией в Донбассе после проведения там местных выборов не является позицией нынешнего руководства государства. "Я об этом сказал, не знаю сколько раз, и это окончательное решение", - заявил Зеленский.

Как считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, внесение изменений в минские соглашения невозможно без фиксации ответственности Киева за срыв мирного процесса.

И, по его словам, к заявлениям президента Украины и других представителей украинской власти о необходимости изменить минские соглашения "следует относиться без скидок на обстоятельства".

"По содержанию они не приемлемы. По форме - являются дополнительным убедительным подтверждением, что именно Киев несет ответственность за невыполнение Минска-2 на протяжении почти пяти лет с февраля 2015-го", - заявил Чеснаков "Интерфаксу".

Причем, по мнению эксперта, "цена этого решения всем известна: платить придется не только Украине, но и европейцам".

"Потому что в таком случае ЕС необходимо будет компенсировать все, что было потеряно или недополучено Россией за четыре года действия санкций за невыполнение Минска-2. Нельзя же настаивать на ответственности одной из сторон переговорного процесса, если от выполнения соглашений публично отказывается другая", - подчеркнул он.

Впрочем, продление пакета европейских санкций не стало неожиданностью для России. Об этом еще накануне принятия решения ЕС заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Вместе с тем, по его словам, в случае отмены экономических санкций товарооборот России и ЕС мог бы достичь уровня торговли Евросоюза с США и Китаем.

"Точно можно сказать, что, например, если бы не было этих санкций, то на сегодняшний день наша торговля с ЕС достигала бы 550 млрд долларов, по своему объему она была бы сопоставима с тем, что имеет ЕС в торговле с США - это партнер номер один, порядка 630 млрд, и Китаем - 610 млрд. Цифры говорят сами за себя", - сказал Грушко.

Он также отметил, что в Москве внимательно анализируют настроения в Европе относительно антироссийских санкций.

Как заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим финским коллегой Антти Ринне, Евросоюз должен сам выступить с инициативой восстановления отношений с Россией.

"Мы хотим нормальных отношений с Европейским союзом. До тех пор, пока Европейский союз сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будем", - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что двусторонние отношения России со странами ЕС "сейчас, безусловно", для России "гораздо важнее, чем отношения с Евросоюзом в целом".

Премьер напомнил, что это ЕС испортил отношения: "Вот пусть теперь сам и просит эти отношения восстановить".

Обозреватель Анастасия Николаева

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