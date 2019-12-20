С новым тренером

20.12.19 16:50

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

Interfax-Russia.ru – Тренерский штаб казанского футбольного клуба "Рубин" возглавил Леонид Слуцкий.

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера "Рубина" в июне: 66-летний специалист тренировал "Рубин" с 2001 по 2013 годы, и в 2017 году вновь вернулся в Казань. Вместе с "Рубином" Бердыев дважды становился чемпионом России (в 2008 и 2009 годах), выигрывал Кубок России (сезон-2011/2012) и дважды Суперкубок России (в 2010 и 2012 годах).

При этом о возможном уходе с поста главного тренера "Рубина" после окончания сезона Бердыев сообщил за месяц до принятия окончательного решения.

"Когда нас приглашали, были поставлены максимальные задачи. Под них приглашались и игроки, и мы (тренерский штаб), в том числе, под высокие контракты. Тогда у клуба особых проблем не было. Потом случилось то, что случилось. Пришлось идти на оптимизацию всего, особенно зарплаты. Мы, тренерский штаб, понимаем, что наши контракты высоки, и у нас еще год контракта с клубом. Мы согласны на понижение, а я – на существенное понижение, потому что мой контракт действительно обременителен. Об этом я уже давно сказал и Сайманову, и одному из руководителей ТАИФа. Поэтому, с точки зрения денег со стороны тренерского коллектива проблем нет", – отмечал Бердыев.

Сезон-2018/2019 для казанского клуба оказался провальным – по его итогам "Рубин" занял всего 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Вместе с тем бывшему тренеру казанского футбольного клуба предложили заняться созданием республиканской детско-юношеской академии футбола с филиалами в трех городах республики. Для юных футболистов планируется построить пять легких тренировочных манежей: два в Казани и по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

А казанский футбольный клуб после ухода Бердыева объявил о назначении исполняющим обязанности главного тренера команды Романа Шаронова, отметив, что он является "легендой клуба" и в качестве игрока пережил с командой все ее успехи в новейшей истории.

"Выходил с "Рубином" в премьер-лигу, завоевывал первые в истории клуба "бронзу" и "золото" чемпионата России, Кубок и Суперкубок России, обыгрывал "Барселону", "Интер", "Атлетико", доходил до четвертьфинала Лиги Европы", – говорится в сообщении клуба.

До этого на протяжении двух предыдущих сезонов 42-летний специалист возглавлял тренерский штаб молодежной команды клуба.

Сам Шаронов заявил, что для него очень многое связано с клубом и Казанью.

"Скажу так: для меня это больше чем честь, это моя жизнь. Я очень рад, что продолжаю работать в футбольном клубе "Рубин" после окончания карьеры игрока – сначала в академии и молодежной команде, теперь так сложилось, что в главной команде. И я хочу максимально приносить этому клубу пользу в той должности, на которую меня назначили", – сказал он.

Между тем Шаронов не имел соответствующей лицензии для работы в качестве главного тренера клуба Российской премьер-лиги. Официально этот пост занимал испанец Эдуардо Докампо, хотя клуб и представлял Шаронова главным тренером. Из-за этого в августе контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал "Рубин" на 1 млн рублей.

"За систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанности главного тренера ФК "Рубин" Шароновым, не являющимся таковым, и действие "Рубина" по систематического представлению Шаронова в качестве фактического исполняющего обязанности главного тренера", – пояснил председатель КДК РФС Артур Григорянц, ссылаясь на материалы СМИ и другие общедоступные источники.

С Шароновым и его тренерским штабом казанский клуб попрощался в середине декабря. В "Рубине" сообщили, что расставание произошло "по взаимному согласию сторон" и ФК "ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!"

На данный момент "Рубин", набрав 19 очков в 19 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Российской премьер-лиги. Последний раз казанский футбольный клуб побеждал (2:1) 5 октября в матче против "Тамбова", после чего семь матчей команда провела без побед.

Накануне руководство клуба представило нового главного тренера. Им стал Леонид Слуцкий.

Последним клубом Слуцкого был голландский "Витесс", который он покинул в конце ноября. Поводом стало поражение "Витесса" от "Херенвена" в гостевом матче 15-го тура чемпионата Нидерландов. Это поражение стало для "Витесса" пятым подряд в чемпионате. К работе главным тренером "Витесса" Слуцкий приступил перед стартом сезона-2018/19. Работе в Нидерландах также предшествовала деятельность на посту главного тренера английского "Халл Сити".

Ранее Слуцкий тренировал московский ЦСКА, с которым три раза становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Кроме этого, он работал с самарскими "Крыльями Советов", "Москвой" (клуб не существует с 2010 года) и элистинским "Ураланом".

С августа 2015 года по июнь 2016 года Слуцкий занимал пост главного тренера сборной России. Специалист вывел национальную команду на чемпионат Европы 2016 года, где россияне не смогли выйти из группы с Англией, Словакией и Уэльсом.

После назначения он уже успел ознакомиться с инфраструктурой клуба, оценив учебно-тренировочную базу.

"Она функциональна, есть абсолютно все: и методический корпус, и жилой, и учебно-тренировочный, и связанный с восстановлением и силовой работой, высокого качества поля. То есть вся инфраструктура у "Рубина" высочайшего уровня", – резюмировал главный тренер.

Что касается задач и возможных изменений в команде, то на первое место в краткосрочной перспективе Слуцкий поставил сохранение клуба с его традициями и инфраструктурой в премьер-лиге.

"Дальше будем смотреть по ситуации. Безусловно, мы говорили о будущем, но в футболе будущее иногда имеет очень эфемерную вещь. За ближайшие полгода, помимо сохранения прописки в премьер-лиге, есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее", – отметил новый главный тренер казанского ФК.

Он сообщил, что в составе клуба произойдут изменения, и у него уже есть определенные наметки и "есть понимание, какие позиции требуют усиления, какие позиции в команде достаточно прочны".

При этом, по словам Слуцкого, возможность проявить свои лучшие качества будет дана всем членам команды "Рубина", поэтому речь не идет о "десятках новых футболистов".

"Несколько позиций, как и в любой команде, требуют, если не усиления, то, по крайней мере, более высокого уровня конкуренции", – считает он.

Главный тренер отметил, что его задачей является не только спортивный результат, но и попытка побороться за зрителя, за болельщика.

"И в игровом плане мы должны быть максимально привлекательны, и в плане открытости клуба, различных акций", – сказал он.

Слуцкий напомнил, что Казань славится своими спортивными командами и достижениями.

"Мне очень приятно, что такой клуб с такими амбициями, с такой историей проявил интерес к моей персоне. Я с огромным удовольствием принимаю новый вызов в своей карьере. У меня еще не было ситуации, чтобы я принимал команду, которая находится не на максимально высоких для себя позициях в турнирной таблице. Но этот опыт тоже безумно интересен. Еще раз говорю, в моем понимании "Рубин" был, является и, я уверен, что будет одним из флагманов российского футбола", – пояснил Слуцкий.

Обозреватель Анастасия Николаева

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