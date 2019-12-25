Учебный разгон

25.12.19 16:36

© РИА Новости. Александр Гальперин

Interfax-Russia.ru – Полиция Татарстана задействовала на учениях школьников. Организаторов учений уволили, руководителей главка предупредили о неполном служебном соответствии.

Видеозапись учений на территории Новотроицкой сельской школы в Тукаевском районе Татарстана появилась в соцсетях в минувшие выходные. На видеозаписи, которая позже была удалена, видно, как сотрудники правоохранительных органов отрабатывают в школьном дворе навыки разгона толпы.

Автор записи Екатерина Пантелеева, комментируя видео, сообщила, что условными "нарушителями" стали девятиклассники местной школы, а задача сотрудников - научиться действовать при массовых беспорядках молодежи.

"Учеников просили нападать на Росгвардию, вооруженную щитами. Те, в свою очередь, скручивали и давали отпор ученикам девятого класса", - написала она, уточнив, что видео было снято учениками школы 20 декабря.

В Росгвардии информацию об их участии в учениях опровергли факт проведения учений. Там же заверили, что руководство министерства проведет служебную проверку, "в ходе которой будет дана оценка управленческим решениям руководителей отдела МВД России по Тукаевскому району", поскольку "участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке" с главком.

Правда, в полиции утверждали, что школьники были привлечены к учениям по согласованию с администрацией школы лишь в качестве статистов, и перед началом занятий "личный состав отдела МВД России по Тукаевскому району, администрация школы и учащиеся старших классов МБОУ "Новотроицкая СОШ" были проинструктированы о соблюдении мер личной безопасности".

В республиканском МВД отмечали, что во время учений "действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции" в гражданской одежде, и ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка.

"Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал", - отметили в министерстве.

Вместе с тем эти утверждения опровергла автор поста, брат которой учится в Новотроицкой школе.

"Школьникам велели прийти в спортивной форме (…) Ученикам обоих девятых классов поставили задачу: встать в ряд, нападать, пинать", - рассказала Пантелеева "Вечерней Казани". По ее словам, видео происходящего в школьном дворе снимали одноклассницы мальчишек, учительница и директор, а родители узнали обо всем только от детей.

На видео, снятом с первого этажа школы, позже появившемся на телеканале 360, также видно, что в роли участников массовых беспорядков выступают именно школьники в спортивной одежде.

Причем, как рассказал еще одному республиканскому изданию один из "статистов", после учений некоторые девятиклассники получили незначительные травмы.

"Меня очень жестко положили, типа свернули и ткнули лицом в снег. Других кинули через бедро, многих кидали через бедро и меня одного ткнули лицом в снег, очень жестко. Моего друга поцарапали, он порезался об щиты, у меня осталась ссадина на руке, ссадина на коленке, плюс большая шишка на голове", - отметил он.

После инцидента с привлечением школьников к полицейским учениям начальник отдела образования Тукаевского района Татарстана уволилась. И, как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Минобрнауки республики, министерство сформировало комиссию для проведения служебного расследования, в школе проводится проверка.

В Минобрнауки Татарстана также заявили, что полицейское учение с привлечением школьников отсутствовало в плане работы министерства.

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане, в свою очередь, решил провести свою проверку инцидента.

"Проверяем, насколько действительно там были вовлечены ребята, какого класса и в качестве кого, каков был их функционал, какова была роль в происходящем", - сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" детский омбудсмен региона Гузель Удачина, пообещав дать комментарий "как только будет четкое понимание ситуации".

При этом, отвечая на вопрос, допустимо ли привлекать детей к учениям представителей силовых ведомств, Удачина ответила: "Я думаю, недопустимо, конечно".

"Не говоря о согласии, либо несогласии родителей. Речь даже идет не об этом. В принципе - недопустимо", - добавила она.

Кстати, к жительнице Татарстана, выложившей в интернет видео, ночью 24 декабря пришли сотрудники полиции с требованием написать объяснительную. Как рассказал агентству "Интерфакс-Поволжье" глава отделения профсоюза "Альянс учителей" Раушан Валиуллин, Пантелеева - его бывшая ученица - ближе к 23:00 написала, что к ней едут полицейские брать объяснение в связи с тем, что она опубликовала видео.

"Я рекомендовал ей воспользоваться 51-й статьей Конституции, не свидетельствовать без адвоката. Как я понял, она предпочла поскорее избавиться от этой неприятной ситуации и тут же на месте дала объяснение", - сообщил Валиуллин.

По его словам, он также ознакомился с копией объяснительной, которую Пантелеева дала полицейским.

"Ее спрашивали, откуда у нее появилось видео и почему она решила опубликовать его. Она говорит, что видео снято школьниками, она увидела это видео в чате одноклассников своего брата, который являлся участником этих так называемых учений, и попросила это видео у него и разместила в соцсетях, обращаясь к общественности, чиновникам и СМИ", - пояснил он.

В свою очередь пресс-служба МВД Татарстана сообщила жительница, обнародовавшая в социальных сетях видео тактико-специальных занятий (ТСЗ), была опрошена сотрудниками полиции в рамках проводимой служебной проверки. "для выяснения всех обстоятельств и всесторонней оценки произошедшего".

Со своей стороны глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина из-за неполного служебного соответствия, а также об увольнении из органов внутренних дел непосредственных организаторов учений с участием школьников.

Об этом Колокольцев сообщил на правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

В республиканском МВД заявили, что по итогам проведенной служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел троих сотрудников.

Так, начальник ОМВД России по Тукаевскому району уволен "за самоустранение от осуществления контроля за проведением ТСЗ"; врио замначальника полиции ОМВД - "за ненадлежащий контроль за организацией и проведении ТСЗ, а также предоставление в МВД по республике Татарстан недостоверной информации об обстоятельствах произошедшего"; а старший оперативный дежурный дежурной части ОМВД - "за необоснованное принятие решения о переносе места проведения тактико-строевого занятия, привлечении к участию в нем несовершеннолетних, создавшем угрозу их жизни и здоровью".

Кроме того, предупреждены о неполном служебном соответствии еще пять сотрудников.

В прокуратуре Татарстана в свою очередь уточнили, что к учениям в качестве условных нарушителей общественного порядка были привлечены 12 девятиклассников, а 17 сотрудников полиции, "выстроившись в живую цепь со щитами в руках, отрабатывали действия по пресечению разрыва цепи при столкновении с последними".

По данным надзорного ведомства, первоначально полиция собиралась провести учение в парке, где в роли условных нарушителей должен был выступить местный актив, а решение о переносе учений на территорию школы было принято сотрудником отдела полиции, который был назначен руководителем тактико-строевого занятия. Свои действия он объяснил отказом главы Новотроицкого сельского поселения в предоставлении территории парка из-за проведения там работ по подготовке к предстоящим новогодним мероприятиям.

На месте проведения учений присутствовали директор школы и классный руководитель, которые, по мнению надзорного ведомства, были обязаны "обеспечить безопасность обучающихся во время пребывания в образовательной организации, а также профилактику несчастных случаев", но "поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья обучающихся в образовательной организации, тем самым грубо нарушив их права и законные интересы".

Привлечение несовершеннолетних к учениям полиции в прокуратуре признали незаконным, и передали материалы прокурорской проверки в следственные органы для уголовно-правовой оценки случившегося.

Обозреватель Анастасия Николаева

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