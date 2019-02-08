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08.02.19 07:45

Экс-мэр амурского Свободного останется под стражей до середины марта

© РИА Новости. Андрей Старостин
8 февраля. Interfax-Russia.ru - Бывший мэр города Свободного Амурской области Юрий Романов, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, останется под стражей еще на месяц, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс - Дальний Восток" пресс-секретарь Благовещенского городского суда Александр Воронин.

"С ходатайством о продлении срока содержания под стражей Ю.Романову обратилось следствие. Сторона защиты предлагала изменить меру пресечения, отметив, что у подзащитного есть дети, постоянное место жительства в Амурской области. Однако суд счел убедительными доводы представителя следственного управления СК РФ. Ю.Романов останется под стражей до 12 марта", - сказал А.Воронин.

По его словам, следствие полагает, что экс-глава Свободного может оказать давление на свидетелей по делу, скрыться от органов предварительного следствия и суда, в том числе за пределами России.

Как сообщалось, бывший мэр Свободного обвиняется по ч.2 ст. 285 УК РФ, которая относится к категории тяжких и предусматривает максимальное наказание - 7 лет лишения свободы.

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