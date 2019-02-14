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14.02.19 12:58
Мошенника, пополнившего счет через банкоматы поддельными банкнотами, поймали в Питере
"Сотрудники Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД России и регионального управления ФСБ России задержали 41-летнего жителя Санкт-Петербурга, генерального директора коммерческой организации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющейся информации, задержанный приобретал через интернет поддельные пятитысячные банкноты и наносил на них кустарным способом дополнительные элементы защиты. Затем он через банкомат пополнял этими купюрами банковскую карту и тут же снимал с нее уже настоящие деньги.
"В общей сложности сотрудниками полиции установлено 15 эпизодов противоправной деятельности, в результате чего количество сбытых фигурантом купюр составило несколько сотен, а его доход - более 1 млн рублей. В ходе обыска у задержанного обнаружено и изъято 26 поддельных пятитысячных банкнот, а также паспорта жителей других регионов", - отметила И.Волк.
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег).
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