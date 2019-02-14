Петербургский воздух стал чище за прошедший год

14.02.19 14:30

© РИА Новости. Алексей Даничев

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Уровень загрязнения воздуха в Петербурге в 2018 году снизился и в целом характеризуется как невысокий, сообщила начальник Центра мониторинга окружающей среды Северо-Западного управления по гидрометеорологии Анастасия Луковская на пресс-конференции в четверг.

"Мы предварительно оценили загрязнение атмосферного воздуха в 2018 году, и можно сказать, что в целом по Санкт-Петербургу уровень загрязнения характеризуется как низкий. Основной вклад в загрязнение в течение 2018 года вносила концентрация аммиака, диоксида азота, озона, взвешенных веществ и формальдегида. За год на территории города не зафиксировано случаев экстремально высокого загрязнения", - отметила А.Луковская.

По ее словам, повышенный уровень загрязнения воздуха фиксируется в Центральном районе, вблизи Невского проспекта. В остальных районах Петербурга загрязнение воздуха в целом характеризуется как низкое.

"По результатам наблюдения за пятилетний период, уровень загрязнения воздуха по нашей сети мониторинга характеризовался как высокий в 2014 и 2015 году, уже в 2016 и 2017 годах он был повышенный, и с 2018 года на текущий момент характеризуется как низкий", - добавила эксперт.

Северо-Западное управление по гидрометеорологии замеряет уровень загрязнения воздуха на девяти стационарных постах в восьми районах города, наблюдения ведутся три-четыре раза в день. Воздух изучается на наличие 24 примесей, включая специфические загрязняющие вещества.