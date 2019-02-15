Петербургские депутаты предложили штрафовать перевозчиков за опоздание автобусов

15.02.19 14:43

© РИА Новости. Владимир Федоренко

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Комитет по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержал проект закона, устанавливающий ответственность перевозчиков за нарушение графика движения автобусов.

Как сообщила в пятницу пресс-служба депутата Дениса Четырбока, в настоящее время ответственность за нарушение требований к осуществлению перевозок общественным транспортом в Санкт-Петербурге не предусмотрена.

"Жалобы на несоблюдение графика (интервалов) движения поступают от петербуржцев регулярно. Привлечь же к ответу перевозчиков по закону в городе фактически не могут. Этот законодательный пробел депутаты намерены устранить", - отметили в пресс-службе.

Штраф за нарушение графика для должностных лиц может составить от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 10 до 15 тыс. рублей.