Прокуратура извинилась перед жительницей Барнаула, которую судили за картинки в соцсетях

19.02.19 17:51

© РИА Новости. Виталий Безруких

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Жительница Барнаула Мария Мотузная, дело которой о картинках в соцсетях закрыли по реабилитирующим основаниям, получила извинения от прокуратуры, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" во вторник в пресс-центре регионального надзорного ведомства.

"Ей (М.Мотузной - ИФ) был направлен соответствующий документ о необоснованном привлечении к ответственности. Извинения - это стандартная процедура для дел, прекращенных по реабилитирующим основаниям. Это требование уголовного законодательства", - подчеркнул сотрудник пресс-центра.

Документ с извинениями М.Мотузной поступил от зампрокурора Индустриального района Барнаула Романа Голикова. Кроме того, девушке предоставлено право обратиться с требованием о возмещении морального вреда, а также восстановлении прав, если таковые были нарушены в результате привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщалось, 6 августа прошлого года Индустриальный районный суд Барнаула начал рассматривать дело М.Мотузной. 24-летняя студентка обвинялась по ст.148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и 282 УК РФ (возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии).

По данным следствия, она размещала в одной из социальных сетей картинки, которые лингвистическая экспертиза признала экстремистскими, так как речь идет о возбуждении расовой вражды.

Позднее стало известно о возбуждении аналогичных уголовных дел против еще нескольких жителей Барнаула и Заринска.

В декабре 2018 г. президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменения в статью 282 УК Российской Федерации", предусматривающий декриминализацию действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, совершенных публично или с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.

Новый закон предусматривает отказ от привлечения к уголовной ответственности за такие деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Уголовно наказуемыми будут признаваться только те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года. Это касается, в том числе и ответственности за репосты.

В декабре 2018 года в СУ СКР по Алтайскому краю заявили о возвращении дела М.Мотузной для дополнительного расследования. В январе 2019 года следствие информировало о закрытии дела.

21 января 2019 года судом в Барнауле было вынесено постановление о закрытии еще одного аналогичного дела - против Даниила Маркина.