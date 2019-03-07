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07.03.19 10:38
Самолет авиакомпании "Аврора" в аэропорту на Чукотке выкатился за пределы ВПП
"Сегодня самолет Bombardier Q-400 рейса 9224 по маршруту "Магадан - аэропорт Купол" сел, но произошло выкатывание судна за пределы ВПП. На борту было 66 пассажиров, пять членов экипажа, пострадавших нет", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе авиакомпании "Аврора".
Создана комиссия, которая выясняет причины случившегося.
В результате инцидента на аэродроме повреждено светосигнальное оборудование.
Как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, по данному факту проводится проверка.
"По данному факту Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов", - отметили в пресс-службе.
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