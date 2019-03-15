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15.03.19 11:40

Принято решение о создании двух ТОР в Забайкалье и Бурятии

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
15 марта. Interfax-Russia.ru - Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона приняла решение о создании двух территорий опережающего развития (ТОР) в Забайкальском крае и республике Бурятия.

Как сообщает пресс-служба аппарата полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), в ТОР "Забайкалье" предполагается реализация 15 инвестпроектов с объемом инвестиций 196,2 млрд рублей, создание 9,25 тыс. рабочих мест.

В ТОР "Бурятия" предполагается реализация 4 инвестпроектов с объемом инвестиций 24,7 млрд рублей, создание 1,76 тыс. рабочих мест.

В пресс-службе Минвостокразвития "Интерфаксу" сообщили, что создание ТОР "Бурятия" предполагает организацию трех площадок - Селенгинск, Гусиноозерск и Наушки; создание ТОР "Забайкалье" - пяти площадок - Чита, Амазарская, Балейская, Краснокаменская, Красночикойская.

В числе потенциальных резидентов - проекты структур Highland Gold Mining, "Сусуманзолото" (MOEX: SYSY), ГК "Мангазея", а также СУЭК.

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что ряд проектов в Бурятии находится в границах моногородов.

"Для включения таких проектов в границы ТОР потребуется внесение изменений в закон "О территориях опережающего социально-экономического развития" в части передачи полномочий по созданию ТОР в моногородах от Минэкономразвития России к Минвостокразвития России. Соответствующие поправки в законодательство подготовлены и проходят процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами государственной власти", - говорится в сообщении.

Ю.Трутнев уточнил, что, несмотря на одобрение подкомиссии создания двух новых ТОР, окончательное решение об их формировании утверждается правительством РФ.

"ТОР создаются в соответствии с распоряжением правительства РФ. Мы подадим соответствующие документы в правительство РФ для принятия решения о создании данных ТОР", - приводит слова полпреда пресс-служба.

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