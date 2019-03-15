|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.03.19 15:57
Плата за вывоз мусора снизится для калининградского Музея Мирового океана с 7 млн до 350 тыс. рублей в год
"Сейчас после перерасчета с учетом раздельного сбора, который они организуют у себя на территории, по-моему, 350 тыс. рублей будет стоить (вывоз мусора - ИФ) в год", - сказал А.Алиханов.
Он добавил, что по старым нормативам музей должен был платить ежегодно порядка 7 млн рублей за вывоз отходов.
Как ранее сообщала пресс-служба музея, госпредприятие "Единая система обращения с отходами" (единый оператор новой системы обращения с твердыми отходами в Калининградской области) предложило ФГБУК "Музей Мирового океана" заключить годовой контракт на вывоз мусора стоимостью 7,1 млн рублей. В музее эту сумму назвали крайне завышенной и необоснованной, уточнив, что в предыдущие периоды затраты учреждения на вывоз ТБО составляли не более 250 тыс. рублей в год.
Пресс-служба также отмечала, что музеи Калининградской области получили самый высокий тариф на вывоз мусора в России.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket