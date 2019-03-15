Плата за вывоз мусора снизится для калининградского Музея Мирового океана с 7 млн до 350 тыс. рублей в год

15.03.19 15:57

© РИА Новости. Илья Питалев

15 марта. Interfax-Russia.ru - Плата за вывоз мусора для Музея Мирового океана в Калининграде станет ниже после проведения расчетов и организации раздельного сбора отходов на территории учреждения, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов журналистам в пятницу в рамках конкурса "Лидеры России" в Сочи.

"Сейчас после перерасчета с учетом раздельного сбора, который они организуют у себя на территории, по-моему, 350 тыс. рублей будет стоить (вывоз мусора - ИФ) в год", - сказал А.Алиханов.

Он добавил, что по старым нормативам музей должен был платить ежегодно порядка 7 млн рублей за вывоз отходов.

Как ранее сообщала пресс-служба музея, госпредприятие "Единая система обращения с отходами" (единый оператор новой системы обращения с твердыми отходами в Калининградской области) предложило ФГБУК "Музей Мирового океана" заключить годовой контракт на вывоз мусора стоимостью 7,1 млн рублей. В музее эту сумму назвали крайне завышенной и необоснованной, уточнив, что в предыдущие периоды затраты учреждения на вывоз ТБО составляли не более 250 тыс. рублей в год.

Пресс-служба также отмечала, что музеи Калининградской области получили самый высокий тариф на вывоз мусора в России.